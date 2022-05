Trasformiamo le vecchie persiane in un capolavoro e diamo nuova vita alla casa spendendo pochissimo con queste 5 idee geniali di riciclo

In questi giorni molti di noi sono alle prese con pulizie e modifiche all’arredamento in vista dell’estate. C’è chi si dedica al rinnovamento e al recupero dello spazio in cucina. Oppure chi sta allestendo il giardino per trascorrere pomeriggi e serate in pieno relax. C’è anche chi, in piena fase di ristrutturazione, si trova a che fare con vecchie persiane inutilizzabili e rovinate. La prima tentazione è quella di buttarle via ma potrebbe rivelarsi un errore imperdonabile. Quindi trasformiamo le vecchie persiane in un capolavoro di arredamento prendendo spunto da 5 idee geniali di riciclo creativo. Molto probabilmente gli ospiti ci riempiranno di complimenti.

Creiamo uno specchio-finestra

Viviamo nell’epoca dell’arredamento shabby chic. Ovvero degli oggetti vecchi e all’apparenza rovinati usati come complemento d’arredo. E le vecchie persiane sono proprio uno di essi. Proviamo a prenderne due di dimensioni simili. Ad esempio quelle di una finestra.

Acquistiamo due ganci e fissiamoli ai lati della cornice dello specchio. Qui attaccheremo le due ante. Il risultato sarà uno specchio simile a una finestra davvero di gran gusto.

Arrediamo il giardino e la cucina con le persiane

Le persiane sono fantastiche anche in giardino. Proviamo semplicemente a dipingerne una del nostro colore preferito e appoggiamola in verticale a uno dei muri del giardino. Attacchiamo dei ganci ai vasi delle piantine e agganciamoli alle stecche della persiana. Il nostro mini-orto verticale è pronto.

Con lo stesso approccio possiamo creare un comodo porta-oggetti o porta-posate per la cucina. Attacchiamo la persiana al muro e aggiungiamo dei ganci. Non ci resta che attaccare stracci, mestoli e posate varie.

Le ultime idee di riciclo creativo per vecchie persiane daranno una marcia in più alle nostre stanze. La prima è quella di armarsi di carta vetrata e carteggiare la persiana. Una volta completata l’operazione potremo usarla come punto centrale di un tavolo rettangolare su cui appoggiare un cesto di frutta o una pianta.

Se invece siamo particolarmente abili con i lavori manuali e il bricolage possiamo creare un irresistibile scaffale. Prendiamo due persiane abbastanza alte e fissiamole a due tavole di legno, una sopra e una sotto. Prendiamo delle lastre di metallo e chiudiamole a cerchio. Non ci resta che inserirle all’interno come originalissimi ripiani e avremo un mobiletto che tutti ci invidieranno.

