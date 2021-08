Siamo alle soglie di settembre ed è arrivato il momento di riporre negli scatoloni i nostri ventilatori. Se li abbiamo trattati bene torneranno molto utili per la prossima estate. Purtroppo, però, il ventilatore è un oggetto molto delicato e spesso si rompe. Ma se siamo tentati di farlo finire nella spazzatura dobbiamo fermarci. Difatti, non butteremo più il vecchio ventilatore rotto dopo aver scoperto queste idee di riciclo creativo. Sono facilissime da mettere in pratica e potrebbero dare un nuovo stile alle stanze di casa e al giardino. Ci serviranno solo pochissimi attrezzi. La parola d’ordine è una: fantasia.

Se amiamo l’arredamento moderno possiamo trasformare il ventilatore in un lampadario o in un particolarissimo orologio da muro. Nel primo caso ci basterà prendere un paio di pinze e un cacciavite. Con le prime dobbiamo aprire il reticolo che contiene le pale facendo attenzione a non danneggiare la struttura. Con il secondo rimuoveremo proprio le pale. A questo punto, non ci resta che inserire nel supporto centrale una lampadina, fissare un gancio alla struttura e attaccare al soffitto. I più fantasiosi possono creare anche giochi di luce rivestendo la parte esterna con della stoffa o della carta colorata.

Molto simile il procedimento per creare un orologio da appendere alla parete. Svuotiamo la griglia del ventilatore rotto e posizioniamo dentro un orologio rotondo. Se non ne troviamo uno della misura giusta prendiamone uno più piccolo e fissiamolo con dei ganci alla struttura. Attacchiamo al muro e il gioco è fatto.

Vasi, girandole e decorazioni

Uno dei modi più semplici per riciclare un ventilatore rotto è quello di farlo diventare un vaso per i fiori. E possiamo usare sia la struttura che la griglia. La struttura può trasformarsi facilmente in un portavasi. Ci basterà appendere ai braccetti dei vasi con il manico. Se, invece, vogliamo sfruttare la griglia ci basterà aprirla e togliere le pale. Mettiamola su un tavolo di casa e avremo creato il supporto perfetto per le nostre piante invernali.

I più creativi e gli esperti di fai da te possono sbizzarrirsi anche con le pale. Se abbiamo un orto o un giardino e non sappiamo come mandare via gli uccelli attacchiamo le pale a un supporto di legno o ferro. Fissiamo la struttura al terreno e avremo creato una girandola che ci aiuterà a proteggere le piante dagli attacchi dei volatili.

Chi ama decorazioni e découpage può usare l’elica del ventilatore per creare un quadretto in stile marinaro. Prendiamo una tavola di legno colorata, attacchiamo l’elica con dei chiodi e aggiungiamo anche una corda da barca. Il nostro nuovo quadretto è pronto per essere fissato al muro.

