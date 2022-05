Dopo decine e decine di anni di lavoro, arriva la pensione ci si trova a dovere fare i conti con un reddito decisamente più basso. L’importo dell’assegno sarà, per forza di cose, minore rispetto alla retribuzione. Se poi si anticipa l’uscita dal mondo del lavoro si deve tenere conto che c’è sempre un costo per il lavoratore

Il momento del pensionamento, in ogni caso, rappresenta un nuovo inizio. Si conclude la vita da lavoratore e si comincia quella da pensionato che dovrebbe essere il periodo in cui si ha tempo di fare tutto quello che piace e che si è sempre rimandato per mancanza di tempo. Con la quiescenza il tempo c’è ma forse mancano i soldi. Ma quello che non tutti sanno è che la pensione potrebbe valere oro fuori dei confini italiani. Aumentando il potere di acquisto dell’assegno si avrebbe la possibilità di avere a disposizione anche le somme necessarie per fare quello che si desidera.

Trasferirsi all’estero, quali vantaggi?

Molti pensionati, una volta che arrivano a prendere l’atteso assegno previdenziale, decidono di abbandonare l’Italia. Qui, infatti, il costo della vita è molto alto rispetto ad altri Paesi. E in alcune zone della penisola il clima non è dei migliori. Troppo caldo in estate e troppo freddo in inverno. Ed è proprio valutando tutti questi fattori che molti pensionati decidono di trasferirsi all’estero. In alcuni Paesi, anche non troppo lontani, è offerta una tassazione più conveniente della pensione. E se a questo si aggiunge un costo della vita più basso si comprende che la vita potrebbe essere più agiata. In alcuni casi, poi, trasferirsi significa anche trovare un clima migliore. E questo potrebbe incidere non solo sulla salute, ma anche sul portafogli.

La pensione potrebbe valere oro per chi si trasferisce in questo Paese in cui si vive con pochissimo

Ovviamente, scartiamo subito mete come Parigi, Londra o Berlino. La vita ha un costo eccessivo e la pensione potrebbe non bastare. Ci sono capitali europee in cui si può vivere dignitosamente anche con poco. E si può vivere nel benessere più assoluto se si ha una pensione poco più che discreta. Uno di questi luoghi è la Bulgaria. Si tratta di un Paese che, pur facendo parte dell’Unione Europea, non ha ancora adottato l’euro. E proprio per questo il costo della vita è più basso che in Italia.

La Bulgaria attira ogni anno migliaia di pensionati provenienti da diverse parti del Mondo. Visto che con una pensione poco più che misera è possibile soddisfare ogni esigenza. A questo va aggiunto il bassissimo tasso di criminalità del Paese che permette, di fatto, di non doversi preoccupare per la propria sicurezza.

Anche se l’inverno in Bulgaria è molto freddo e l’estate calda, in mezzo è possibile trovare delle primavere molto piacevoli. E degli autunni molto miti. E il Paese permette di vivere, se lo si desidera, a contatto con meravigliosi paesaggi montani.

Approfondimento

Trasferirsi all’estero permette ai pensionati di vivere anche con meno di 1.000 euro al mese ma non con questa misura