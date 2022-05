Quante volte ci è capitato di incontrare persone con un sorriso bellissimo e di pensare “accidenti, le vorrei anche io quelle fossette!”. Infatti, oltre a labbra e denti, anche le fossette contribuiscono ad addolcire l’espressione e a rendere il nostro sorriso più bello. Molte persone ne vanno talmente pazze, da essere disposte a sottoporsi a un intervento dal chirurgo estetico per ottenerle.

In cosa consiste l’intervento chirurgico?

Le fossette sono dei piccoli incavi, che compaiono sulle guance quando c’è un’anomalia nel muscolo buccinatore. Questo muscolo contribuisce a una corretta masticazione e ci permette di soffiare e fischiare. Le fossette sono ereditarie, ecco perché non tutti le hanno. Come abbiamo detto, molti ricorrono alla chirurgia per averle. L’intervento, di per sé, è molto semplice e dura una quarantina di minuti in anestesia locale. Ma il costo parte dagli 800 euro, quindi non è propriamente economico. Consiste nel praticare un’incisione da dentro la guancia, in modo tale da formare un piccolo buco rotondo che creerà la fossetta sulla guancia del paziente. Non si conoscono bene i risultati a lungo termine e bisogna tener presente che potrebbero comparire dei piccoli ematomi dopo l’intervento.

Il post operatorio è piuttosto delicato. Bisogna infatti evitare di fumare per qualche tempo, mantenere una corretta igiene orale ed eventualmente prendere degli antibiotici, per scongiurare infezioni. Alcuni medici potrebbero suggerire di tenere garze e bende sulla zona per una quindicina di giorni. I rischi di questa operazione possono essere notevoli, se non ci si rivolge ad un professionista esperto che sappia eseguire l’intervento senza rischiare di compromettere labbra o ghiandole salivari. Tuttavia, esiste un metodo molto meno invasivo ed economico per realizzare le tanto amate fossette in viso.

Addio per sempre chirurgia estetica perché con questo trucco semplicissimo si ottengono le tanto amate fossette alle guance

Ormai lo sappiamo: il make-up riesce a risolvere quasi tutto. Esiste perfino un trucco per avere un seno più grosso. E anche per le fossette, il trucco viene in nostro soccorso. Ci servirà solo un po’ di terra ed eventualmente un tocco di illuminante o di cipria chiara. Preleviamo con il polpastrello un po’ di terra e andiamo a picchiettarla all’altezza di dove dovrebbe essere la nostra fossetta. Potrebbe bastare già questo. Per intensificare l’effetto, si può passare un po’ di cipria o illuminante intorno all’ombreggiatura appena realizzata, per accentuarne i bordi e farla sembrare un piccolo buco a tutti gli effetti. Ed ecco fatto. Addio per sempre chirurgia estetica. Con questo piccolo segreto di bellezza, svelato dalla supermodella Kate Moss, potremo avere anche noi delle fossette seducenti, senza ricorrere a interventi estetici permanenti. Un trucco a prova di passerella, insomma.

