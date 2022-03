Per pranzi nutrienti e sostanziosi, le patate rappresentano la scelta ideale per accompagnare i secondi piatti a base di carne ed anche di pesce. In questi casi si pensa subito ad associare alla carne ed al pesce i contorni a base di patate al forno cotte e condite nella maniera classica.

Ma in realtà la patata è molto versatile tra i cibi da cucinare. E per questo è possibile cuocerle dando sfogo alla propria creatività in cucina senza mai rinunciare a servire a tavola delle patate croccanti. Per esempio, accompagnando i secondi piatti a base di carne o di pesce con la versione sabbiosa delle patate al forno.

Tra tutti i contorni di patate sfiziosi questa variante è davvero croccante e veloce per accompagnare i secondi di carne e pesce

Nel dettaglio, dopo aver lavato e sbucciato le patate, la prima cosa da fare è quella di tagliarle a cubetti e di lessarle in acqua bollente giusto per cinque minuti di orologio. Nel frattempo occorre munirsi di una ciotola ben capiente dove posizionare sparse le patate dopo averle ben scolate.

Tra tutti i contorni di patate sfiziosi questa variante è davvero da leccarsi i baffi. Il condimento è basato su una spolverata generosa di pangrattato e di parmigiano reggiano. Dopo aver mischiato questi due ingredienti con aglio ben sminuzzato oppure con aglio in polvere. Ed aggiungendo pure il timo ed il sale giusto quanto basta.

Per la ricetta sabbiosa le patate devono essere ben mescolate al condimento in modo che, a fine cottura, si formi poi la golosa crosticina. In particolare, per la cottura a 200 gradi per 30 minuti circa occorre cucinare al forno le patate sabbiose in una teglia dopo averla ricoperta con un foglio di carta da forno. E dopo aver aggiunto un filo d’olio, ma a patto che sia rigorosamente extravergine di oliva.

Quali secondi di carne e di pesce abbinare alle patate al forno in versione sabbiosa

Per quel che riguarda gli abbinamenti, le patate al forno sabbiose come contorno possono essere abbinate perfettamente con la salsiccia oppure con l’insalata di pollo. Mentre per quel che riguarda il pesce tra gli abbinamenti spicca l’orata con le patate al forno sabbiose. Ma anche i tranci di nasello e, tra l’altro, pure il branzino ed il merluzzo. Con quella delle patate al forno sabbiose con la carne o con il pesce, che, inoltre, è una ricetta ideale per tutte le stagioni.