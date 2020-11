L’olio extravergine di oliva è il condimento principe della dieta Mediterranea. In particolare nella la pasta, ma anche nei secondi piatti e nelle insalate di verdure.

Ma forse pochi sanno che usare l’olio extravergine di oliva sul viso porta a questi benefici. L’olio extravergine di oliva, infatti, può essere utilizzato pure come rimedio naturale ai fini della rigenerazione delle cellule cutanee. In altre parole, può sostituire i prodotti cosmetici.

L’olio extravergine di oliva è paragonabile, dunque, ad un vero e proprio elisir naturale del viso. E ciò in quanto denota proprietà non solo detergenti e struccanti ma pure esfolianti. Oltre ad essere “antirughe” e addirittura cicatrizzante.

Nel dettaglio, l’extravergine è in pratica un grasso in grado di eliminare altro grasso. Quindi, se usato come detergente sul viso, l’olio d’oliva extravergine è capace di spazzare via dall’epidermide tutte le impurità. E non solo. Anche tutto il sebo in eccesso.

Per chi, inoltre, vuole dire addio ai prodotti cosmetici per togliere il trucco, l’olio extravergine di oliva si rivela la soluzione naturale più efficace. In particolare, l’olio extravergine, misto a qualche goccia di limone, rimuove facilmente il trucco e disinfetta.

Così come, analogamente, sempre l’olio extravergine di oliva, unito all’aloe vera, se applicato sul viso, garantisce una pulizia efficace con un’azione che non è solo antinfiammatoria, ma pure cicatrizzante.

L’olio extravergine di oliva sul viso contro le rughe e come maschera di bellezza

Da provare, inoltre, è pure l’olio extravergine di oliva usato come rimedio naturale contro le rughe. In questo caso basterà riporre un pò di extravergine in frigo. E ciò allo scopo di renderlo più denso come se fosse in tutto e per tutto una crema. E poi passarlo delicatamente intorno agli occhi prima di andare a dormire oppure appena svegli al mattino.

Senza dimenticare, infine, che l’extravergine può essere utilizzato, con l’aggiunta di un pò di farina e di un tuorlo d’uovo, come maschera di bellezza per il viso.