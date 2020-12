Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dai primi piatti ai secondi a base di carne o di pesce, e fino ad arrivare ai dolci, quando usare nelle ricette la margarina e quando invece il burro? Innanzitutto, per chi si chiede se sia più salutare il burro o la margarina, si consiglia di leggere questo articolo.

Dopodiché c’è da dire che spesso il burro e la margarina nelle ricette sono intercambiabili, ma in realtà si tratta di due alimenti con delle differenze sostanziali. E questo perché la margarina è realizzata in prevalenza solo con un mix di oli vegetali, mentre il burro è un grasso di origine animale in quanto trattasi di un derivato del latte.

Ecco quando usare nelle ricette la margarina e quando invece il burro

Detto questo, nello scegliere tra la margarina ed il burro nelle ricette bisogna pure tenere conto dell’apporto calorico e nutrizionale. Il burro ha infatti circa 700 calorie ogni 100 grammi, e lo stesso dicasi per la margarina. Da questo punto di vista, quindi, non c’è alcuna differenza sostanziale, ma in genere si preferisce il burro nelle ricette rispetto alla margarina. E questo perché quest’ultima contiene acidi grassi insaturi.

In realtà, proprio per l’elevato apporto calorico, il burro e la margarina giornalmente andrebbero consumati sempre con molta moderazione. Volendo fissare una distinzione per le ricette, la margarina è ideale per tutte quelle composizioni morbide e delicate, dalle torte ai biscotti e passando per la pasta sfoglia e per il pan di Spagna.

Mentre il burro è più indicato per i primi e per i secondi piatti. Non a caso quella degli spaghetti al burro cremoso è una delle ricette sprint per mangiare la pasta in 10 minuti, giusto il tempo per la cottura. E lo stesso dicasi per condire i secondi piatti a base di pesce o di carne. Come, per esempio, la sogliola al burro e salvia, oppure le scaloppine al burro.