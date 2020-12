Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per la preparazione dei cibi, come e quando usare l’aglio e quando cipolla e scalogno nelle ricette? Perché si tratta di tre materie prime che da un lato sono fondamentali in cucina, ma che dall’altro hanno un sapore differente.

Nel dettaglio, è noto che tra i tre è l’aglio quello ad avere un sapore che è non solo più intenso. Ma che è anche più deciso rispetto invece alla cipolla che spicca, a sua volta, per il suo sapore che è più dolciastro. Lo scalogno, invece, è una via di mezzo tra l’aglio e la cipolla. Per via di un sapore che è più aromatico e anche più delicato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco come e quando usare l’aglio e quando cipolla e scalogno nelle ricette

E allora, per esempio, l’aglio è da preferire sempre per la preparazione di bruschette, ma anche nelle minestre e nelle zuppe. E lo stesso dicasi quando bisogna preparare per il soffritto il trito di verdure ma facendo attenzione alla quantità. Per esempio, con le carote e con il sedano, il trito di verdure deve essere tale che la quantità di aglio scelta non vada a sovrastare tutti gli altri sapori.

Passando alla cipolla, invece, questa spicca per il suo utilizzo a crudo nelle insalate. Così come c’è chi preferisce nei soffritti la cipolla all’aglio proprio per il suo sapore dolciastro. Ma per la cottura, in questo caso, serve più attenzione. La cipolla, nel soffritto, deve, infatti, cuocere ed appassire sempre a fiamma bassa. Altrimenti si andranno a deteriorare le sue caratteristiche organolettiche.

Come via di mezzo tra aglio e cipolla, lo scalogno nella giusta quantità è, di conseguenza, una materia prima versatile in cucina per la preparazione dei piatti. E questo perché con lo scalogno si possono preparare salse, zuppe e anche i risotti. Così come, con gusto e delicatezza, lo scalogno è ottimo pure per insaporire i secondi piatti a base di carne e di pesce.