La pulizia della casa è sempre una faccenda incresciosa. Infatti, numerose sono le pulizie che richiedono tempo e minuziosità, soprattutto in alcuni ambienti come il bagno.

Un ambiente che, oltre ad accumulare sporco, è spesso un ricettacolo di batteri. Pertanto è indispensabile pulirlo a fondo. Nella camera da bagno, inoltre, troviamo i sanitari, oggetti che si sporcano con facilità e soggetti a facili incrostazioni. Queste sono dovute anche alla presenza continua di acqua che fluisce al loro interno e all’utilizzo frequente che se ne fa.

Ma come fare per eliminare efficacemente sporco e calcare dal WC?

Per scrostare il fondo nero e giallo del WC e averlo bianchissimo e libero dal calcare basta un solo ingrediente utile anche per pulire il forno

Se le pareti del water sono molto incrostate, caratterizzate dalla presenza di aloni scuri o gialli, un rimedio efficacissimo sono i cristalli di soda. Per usare la soda occorrono 1 litro d’acqua, una bacinella e 3 cucchiai di cristalli di soda.

Far bollire un litro d’acqua e versare all’interno i cristalli di soda, mescolando bene con l’aiuto di un cucchiaio. Versare il composto nel water e lasciare agire per almeno 20 minuti. Infine, con l’aiuto dello spazzolone per il WC, effettuare dei movimenti rotatori e tirare lo sciacquone. A questo punto il WC dovrebbe essere completamente bianco anche sul fondo.

I cristalli di soda sono un prodotto naturale che non ha un impatto così forte sull’ambiente, come invece può avvenire con sostanze chimiche. Inoltre, la soda è in grado di eliminare non solo le incrostazioni di tartaro che rendono il WC nero, ma anche il calcare.

Questo rimedio è anche ottimo per eliminare le incrostazioni e pulire a fondo il forno in cucina. Basterà diluire 25 g di soda in acqua e utilizzare la miscela per sgrassare il forno. È una soluzione perfetta anche per la pulizia del piano cottura ingrassato dai vapori e dalle rimanenze di cibo. Dunque, per scrostare il fondo nero e giallo del WC e averlo bianchissimo e libero dal calcare basta questo rimedio naturale efficacissimo e molto versatile che può essere utilizzato per svolgere numerose faccende domestiche.

Altri rimedi efficacissimi

Un altro rimedio molto efficace sono le pastiglie per la lavastoviglie. Basta, infatti, una pastiglia per la lavastoviglie da gettare nel water lasciandola agire per qualche ora. In questo modo sarà possibile anche eliminare le incrostazioni presenti sul fondo del water.

Ancora, per la disincrostazione possiamo utilizzare della semplice Coca-Cola. Questa bevanda ha infatti delle ottime capacità scrostanti, perfette per eliminare le macchie scure e gialle del WC, ma anche per rimuovere il calcare.

Esistono in commercio, poi, dei prodotti appositamente formulati, facilmente reperibili sugli scaffali dei supermercati. Tuttavia, sono più dispendiosi e inquinerebbero con maggiore facilità l’ambiente.

