Mai come negli ultimi anni anche il look dei capelli ha subito le tendenze e le mode del web. Scatenatissime le influencer che raccolgono migliaia di consensi mostrando a tutti i loro tagli alla moda. Dobbiamo a onore del vero, ricordare comunque che la TV ha mostrato la strada del taglio in voga addirittura negli anni nel dopoguerra. Se pensiamo a icone come Marilyn Monroe, Grace Kelly Elizabeth Taylor che hanno saputo fare tendenza anche senza la “mediaticità” di oggi. E attenzione che non parliamo solo di donne, ma anche di ragazzi. Basta infatti chiedere alla nostra parrucchiera, quanti maschietti vogliono imitare i vari Cristiano Ronaldo o Maneskin della situazione. Cerchiamo allora di capire con i nostri Esperti cosa aspettarci dall’imminente primavera 2022. Non solo caschetti lisci tra i tagli più in voga per questa primavera 2022.

Molte dive over 50 lo stanno scegliendo

Sono molte le star di Hollywood che stanno scegliendo un taglio a caschetto, con la frangia sfilata, o con il ciuffo che copre gli occhi. Da Sharon Stone a Gwyneth Paltrow, da Charlize Theron ad Anne Hathaway, le bellissime dive over 50 stanno scegliendo un’acconciatura molto pratica. Ovviamente il viso e la sua forma sono il punto di partenza per un taglio alla moda, ma che renda la bellezza dell’insieme. Ecco allora prendere forma anche una bella frangetta irregolare, con un taglio liscio. Uno stile “boule” caratterizzato dalla rotondità e dalla cortezza del capello. Con un colore biondo quasi miele che nasconda i capelli bianchi ma senza strafare.

Non solo caschetti lisci tra i tagli più in voga a primavera ma anche un look amatissimo tra le dive Hollywoodiane e che ringiovanisce alla grande

Se invece vogliamo tuffarci sulla modernità e la tendenza del momento, ecco il cosiddetto “pixie cut”. Taglio corto all’ultimo grido, proprio quello delle dive che abbiamo sopra citato e che sta andando alla grandissima. Molto pratico, ma anche funzionale e affascinante. Per le donne che vogliono mantenere l’eleganza e l’appeal allo stesso tempo. Halle Berry, protagonista di Cat Woman, stella sexy indiscussa e icona di femminilità ha sempre amato questo taglio. Charlize Theron dopo una carriera col capello fluente, ha svoltato con il pixie cut. Curiosamente questo taglio risale addirittura al dopo guerra e fu la splendida Audrey Hepburn a renderlo famoso al Mondo. In quel “Vacanze Romane” che fece innamorare gli uomini di tutto il pianeta. Quindi, per questa primavera, oltre ai caschetti lisci, anche la scia di alcune delle donne più belle e affascinanti del jet set, ma senza strafare.

