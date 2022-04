Un importante gruppo italiano offre nuove posizioni di lavoro per studenti e laureati in diverse zone del Paese

Anche se la situazione economica è difficile ed è colpita da vari fattori di incertezza, ci sono aziende che offrono nuove posizioni per diversi profili professionali. Come vedremo presto, c’è una conosciutissima azienda italiana che ha numerose opportunità aperte.

Un importante gruppo italiano offre nuove posizioni che sono dislocate in varie zone del nostro Paese, orientate a candidati giovani e laureati da poco. Andiamo dunque a conoscere quali sono le posizioni aperte.

Il gruppo di telefonia che tutti conosciamo bene

La TIM è una delle aziende più celebri d’Italia, che ha sedi un po’ in tutto lo Stivale. Andando sul suo sito ufficiale, è possibile trovare un buon numero di posizioni aperte. Di seguito ne segnaliamo qualcuna che potrebbe essere interessante, partendo dalle posizioni di stage.

Per la sede di Roma sono ricercati degli studenti in statistica, ingegneria gestionale o economia per posizioni di data analyst in stage. Si tratta di figure che si occupano di monitorare e definire gli obiettivi prefissati di customer experience. Per potersi candidare è necessario, oltre a essere studenti di una delle facoltà sopra citate, anche avere una buona conoscenza del pacchetto Office. Inoltre bisogna essere in possesso di conoscenze statistiche e di capacità analitiche e di analisi critica. Costituiscono elementi preferenziali la conoscenza delle tecniche di rilevazione per le ricerche di mercato e la conoscenza del mercato delle telecomunicazioni.

Sono disponibili, inoltre, posizioni per figure di junior developer in ambito cloud per le sedi di Trento, Roma e Napoli, da inserire con contratto a tempo indeterminato. I candidati devono essere neolaureati o avere poca esperienza nella programmazione cloud per partecipare a progetti di trasformazione sul cloud pubblico e sviluppare software.

I candidati devono conoscere bene la lingua inglese e avere competenze in ambito Microsoft Azure o Amazon Web Services. È anche necessario conoscere i principali linguaggi di programmazione.

Concludiamo con una posizione di web developer senior, figura con almeno tre anni di esperienza da inserire con contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi è necessario avere una laurea in informatica o ingegneria informatica e avere esperienza di sviluppo in content management system. Inoltre bisogna avere una forte conoscenza di HTML, CSS, Ajax, Javascript e JQuery.

Per candidarsi e per visualizzare le altre opportunità aperte è sufficiente andare sul sito ufficiale di TIM nella sezione recruiting.

