Attenzione alle sorprese in arrivo perché ecco finalmente svelati i costumi donna mare che spopoleranno nella prossima estate con un clamoroso ritorno al passato

C’è una scena della cinematografia internazionale che appartiene ormai alla storia. Ed è quella che vede la meravigliosa Ursula Andress uscire dal mare giamaicano con un bikini succinto in “007 licenza di uccidere”. Votata da tutti gli uomini del Mondo come una delle immagini in assoluto più sexy della storia del cinema. In effetti vedendola a distanza di tanti anni, sembra sempre clamorosamente attuale.

Forse le modelle e le indossatrici di oggi sono più magre, ma questa scena ha davvero insegnato tanto, diventando una vera e propria icona della bellezza femminile. E, parlando di mare, non è poi così lontano il mese di giugno, in cui molti di noi partiranno già per le ferie. Attenzione alle sorprese in arrivo ed ecco allora che andiamo a vedere quali potrebbero essere le tendenze 2022 in materia di costumi da bagno. Approfittando anche delle maison italiane che ormai sono ai primissimi posti per la qualità e la fantasia dei prodotti.

Il fascino delle Baywatch e dell’intero

Dalla bellezza aristocratica di Ursula Andress e il suo bikini mozzafiato a quella prorompente della bagnina più famosa del Mondo: Pamela Anderson e il suo costume intero. Ecco, secondo gli esperti, quali saranno i due finalisti che si contenderanno la vittoria finale tra i costumi 2022. Questo anche perché le più giovani sembrano indirizzate a riscoprire la comodità, ma anche la versatilità del costume intero. Qualcuno sostiene che hanno rubato il primato al bikini anche nelle vendite. Qualcun altro sostiene che i nuovissimi modelli, sgargianti, ma anche sinuosi, abbiano nuovamente attirato l’attenzione degli uomini. Potrebbero essere tra i protagonisti della prossima estate gli interi floreali, a “scacchetti”, con disegni esotici. Ma molti puntano ovviamente sul monocolore, soprattutto rosso e giallo. Occhio, però, che potrebbero letteralmente esplodere i modelli orientaleggianti.

Attenzione alle sorprese in arrivo perché ecco finalmente svelati i costumi donna mare che spopoleranno nella prossima estate con un clamoroso ritorno al passato

Ecco svelati i costumi che quindi si contenderanno il gradino più alto del podio 2022. Dicevamo inizialmente del bikini, che fu anche uno strumento sociale nella rinascita femminile. Quindi, più di un semplice modello di costume da bagno, ma ancora oggi un simbolo di vera e propria libertà nelle vacanze in spiaggia. Gli esperti puntano sui colori verde, giallo e viola. Mentre per le fantasie potrebbero addirittura volare quelle con il mappamondo antico, lo stile sportivo e i fiori con i paesaggi tropicali.

