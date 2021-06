Per molti di noi sta arrivando il tanto desiderato periodo delle ferie estive. Se ancora non abbiamo scelto una meta adatta a noi, oggi vogliamo consigliare due mete perfette per rilassarsi ed immergersi nella natura. Abbiamo scelto 2 laghi meravigliosi che si trovano a pochi passi da noi: stiamo parlando del Lago di Ginevra e del Lago di Oeschinen. Scopriamo insieme che cosa li rende tanto affascinanti e perché vale la pena visitarli.

Facciamoci conquistare dal panorama mozzafiato di questi 2 laghi a pochi passi dall’Italia

Il Lago di Ginevra è il lago più grande della Svizzera e si trova sul confine con la Francia. Questo lago è una meta molto frequentata dal jet set. Infatti, non è insolito trovare qui degli yatch, specialmente in estate.

Dal lago possiamo ammirare i vigneti terrazzati del Canton Vaud. Si tratta di ben 800 ettari di vigneti che si sviluppano sulla pietra in terrazzamenti. Questi sono entrati a fare parte dell’UNESCO nel 2007 e sono raggiungibili a piedi percorrendo dei piccoli sentieri.

Sulla sponda francese del lago, merita una visita il borgo medievale di Yvoire. Questo è un luogo magico in cui sembra che il tempo si sia fermato. Le strade in pietra ci conducono alle case ricche di vasi e cesti fioriti e a piccole botteghe. Tutto ciò si affaccia sul lago che conferisce a questo piccolo borgo un fascino davvero incredibile.

Lago di Oeschinen

Si tratta di un lago alpino in Svizzera, situato a ben 1500 metri di altitudine. Questo particolare lago è ghiacciato per buona parte dell’anno, generalmente dal mese di ottobre fino a maggio. In estate possiamo godere dei suoi colori meravigliosi che cambiano di ora in ora e di una piacevole temperatura mite. È anche possibile affittare una barca a remi e fare il giro del lago.

L’attrazione più conosciuta di questo lago è senz’altro il suo scivolo. Lo scivolo di Oeschinen è un’esperienza davvero fantastica sia per gli adulti, sia per i bambini. Questo ci permette di fare un percorso in sicurezza circondati dalle montagne. Una volta saliti sullo scivolo potremo controllare la velocità usando il freno.

Possiamo raggiungere lo scivolo prendendo la funivia o percorrendo la strada a piedi in circa 15 minuti partendo dal lago.

