Per tante persone le vacanze devono ancora arrivare e molti di noi resteranno in Italia quest’anno. Se stiamo ancora cercando la meta giusta per le nostre vacanze, oggi la Redazione vuole suggerirne ai suoi Lettori una in particolare.

Chi cerca sabbia bianca ed acque cristalline deve scegliere quest’incantevole luogo poco conosciuto. Il nostro intento è quello di fare conoscere una località lontana dal turismo di massa, come già fatto con un precedente articolo. Scopriamo insieme le bellezze di Sellia Marina e perché dovremo visitarla almeno una volta.

In Calabria, in provincia di Catanzaro si trova una località ancora poco nota ma estremamente bella. Si chiama Sellia Marina ed è un piccolo comune che si affaccia sulla Costa Ionica.

Sellia Marina alle sue spalle è protetta dai monti della Sila ed è incastonata nel Golfo di Squillace. Questo comune è nato nel 1956 separandosi dal comune madre Sellia. Questa meta è perfetta per le famiglie con bambini: qui le spiagge sono attrezzate e comode per un soggiorno in totale relax.

Nonostante ciò, sul Lungomare non mancano locali in cui recarci per trascorrere serate di divertimento e movida.

Le sue spiagge

Il bello di questo luogo è che possiede spiagge splendide ed incontaminate senza essere invase da orde di turisti. Le spiagge di Sellia Marina sono tra le più belle di tutta la Calabria. Infatti, per tre anni consecutivi Sellia Marina si è aggiudicata il riconoscimento Bandiera Blu.

La spiaggia di Sellia Marina è lunga 14 chilometri. In questo luogo da sogno, la sabbia morbida e fine e le acque trasparenti ci regalano momenti di pace e relax.

Qui troveremo stabilimenti balneari in cui noleggiare ombrellone, sdraio e lettino e tratti di spiaggia libera. Non ci resterà che scegliere in base alle nostre preferenze.

Museo Meridionale della Lambretta

Gli appassionati di due ruote non potranno lasciarsi sfuggire questo storico museo. Qui potremo ripercorrere la storia della Lambretta e scoprire tutte le sue evoluzioni nel tempo.

In questo museo potremo fare un vero e proprio viaggio nel tempo ed ammirare la collezione completa di tutta la produzione Lambretta Innocenti.

Inoltre, potremo sentire racconti ed aneddoti del proprietario del museo che con passione ci guiderà nella visita.