Sembra uscito da una fiaba questo luogo incantato perfetto per un weekend indimenticabile

Finalmente è arrivata l’estate e con essa la voglia di viaggiare e di scoprire luoghi sempre nuovi. Alcuni tra i luoghi più belli ed insoliti sono spesso anche i meno conosciuti, quelli che restano fuori dai classici tour. Quello che vuole fare la Redazione oggi è proprio fare scoprire un luogo poco conosciuto e particolare. Stiamo parlando del Lago delle Fate e possiede una leggenda davvero curiosa. Scopriamola insieme.

A oltre 1300 metri di altitudine, in Piemonte si trova un lago artificiale dal fascino indescrivibile. Questo specchio d’acqua si trova sotto la parete orientale del Monte Rosa e a pochi chilometri dal comune di Macugnaga, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Il Lago delle Fate è uno splendido lago alpino dalle acque di colore verde smeraldo e turchese. Questo bacino è formato dalla diga creata nel 1948 sul torrente Quarazza. Sfortunatamente, non è possibile fare il bagno al suo interno, ma la riva ci permette una sosta dalla vista mozzafiato. Una volta giunti al lago possiamo trascorrere un pomeriggio di relax con la famiglia facendo un picnic. In alternativa, ci sono due ristoranti nei pressi del lago nei quali fermarsi per pranzare.

La leggenda

Intorno a questo lago aleggia una curiosa leggenda. Secondo la leggenda dei piccoli gnomi raccolgono le pietre nelle viscere della Terra e, quando sentono arrivare qualcuno, diventano come delle statue. Una volta giunti in questo luogo potremo infatti notare delle sculture ritraenti degli gnomi. Tra gli alberi possiamo scorgere queste sculture intagliate nel legno: sono i Gut Viarghini.

Vicino al lago si trova una miniera abbandonata, la Miniera della Guia che rende questa leggenda ancora più particolare. Qui vivrebbero anche delle fate che con il chiaro di luna camminano sulle acque e si occupano di ricamare con l’oro gli abiti degli gnomi.

La leggenda racconta che gli gnomi consegnano l’oro della miniera alle fatine per ricevere in cambio della marmellata di mirtilli e more. Le fatine, inoltre, con l’oro che avanza creerebbero la polvere magica che serve loro per volare.

Sembra uscito da una fiaba questo luogo incantato perfetto per un weekend indimenticabile e questo è il momento perfetto per visitarlo. Trascorrere una bella giornata soleggiata alle sponde di un lago meraviglioso è davvero un bel modo per staccare la spina.

