Gli occhi gonfi fanno apparire il nostro sguardo appesantito, stanco e invecchiato. È un problema che accomuna molte persone, giovani e meno giovani.

Accade a molte persone al mattino, appena sveglie, ma è un problema tipico anche di chi non è più giovanissimo. Gli occhi, infatti, si gonfiano a causa di stanchezza eccessiva, stile di vita disordinato o, più semplicemente, per l’età che avanza.

Con il tempo, infatti, il tessuto che circonda l’occhio tende a indebolirsi e lo notiamo anche dalle palpebre cadenti. Più in generale, però, gli occhi gonfi sarebbero causati da un accumulo anomalo di liquidi che creerebbe un vero e proprio ristagno in queste zone.

Risolviamo la situazione una volta per tutte

Molte persone vogliono porre rimedio a questo problema, soprattutto per una questione di tipo estetico.

Spesso, infatti, neanche il make up basta per camuffare questi problemi agli occhi, anzi. Se non sappiamo come usarli nel modo giusto, i trucchi potrebbero addirittura evidenziare ancora di più il nostro problema.

Per risolvere questi difetti, invece, potremmo utilizzare dei metodi naturali, che abbiamo già in casa. Si tratta di classici rimedi della nonna, molto efficaci e poco costosi. Ecco come fare.

Per camuffare gli occhi gonfi e le occhiaie scure potrebbe bastare questo strepitoso rimedio casalingo che ringiovanisce lo sguardo

Questo rimedio potrebbe piacere poco ai più freddolosi.

Il freddo avrebbe un’azione calmante nei confronti degli occhi gonfi, perché riuscirebbe a ridurre il gonfiore dato dai vasi sanguigni dilatati.

Per questo motivo, dovremo procurarci dei cubetti di ghiaccio. Mettiamoli in un asciugamano piccolo e pulito, che andremo a posizionare sulle borse. Rimaniamo così per 10 minuti circa, quindi togliamo il panno e attendiamo qualche minuto per ammirare il risultato. Saremo un po’ più infreddoliti, ma gli occhi saranno molto più sgonfi e di prima.

In alternativa ai cubetti di ghiaccio, potremo utilizzare anche delle bustine di tè, da utilizzare quando saranno fredde. L’azione degli estratti naturali calmerà il gonfiore e migliorerà anche le borse nere sotto gli occhi.

Un frutto di stagione che, stavolta, non mangeremo

Per migliorare l’aspetto del nostro sguardo, potremmo sfruttare anche l’efficacia delle fragole. Gli acidi della frutta riusciranno a sgonfiare gli occhi, in modo più che naturale.

Dovremo semplicemente lavare le fragole, tagliarle a fette e posizionarle sugli occhi chiusi per almeno 15 minuti. L’azione delle fragole non si limiterà a sgonfiare gli occhi, ma agirà anche sulle occhiaie nere.

Per camuffare gli occhi gonfi e le occhiaie, poi, potremmo sfruttare anche questo correttore che non cola mai.