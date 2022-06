Ci sono i borghi più belli e le località riconosciute con le varie bandiere. Paesini fantasma e località premiate per l’accoglienza e l’enogastronomia. Poi, nell’immenso Mondo del web e delle offerte turistiche, molti siti puntano anche sulle sorprese. Nella nostra bellissima Italia, non mancano assolutamente, anzi. Come quella che vedremo oggi, che per molti potrebbe non essere assolutamente una sorpresa, ma che comunque vale la pena davvero di inserire tra le nostre mete. Siamo in una Regione che di borghi e castelli ne ha davvero parecchi, il Trentino Alto-Adige, meta perfetta anche per cercare un po’ di fresco, combattendo la calura della pianura.

Un centro importante posto lungo l’Adige

Tra meli e vigneti con una vista mozzafiato ecco 1 dei paesi che potrebbe davvero rivelarsi una delle più belle sorprese di questa estate 2022. Il fiume Adige non è solo il secondo corso d’acqua più lungo d’Italia, ma è anche un habitat meraviglioso in tutto il suo percorso. Tra montagne e vallate, borghi e castelli, dighe e colori, sono davvero tante le sorprese che accompagnano il visitatore lungo il suo corso. Per questo, i motoristi e gli amanti della mountain bike fanno di questo fiume una tappa obbligatoria per delle escursioni davvero affascinanti. Proprio vicino all’Adige, sorge il borgo di Egna, poco più di 200 m sul livello del mare, già “borgo premiato” e con una storia davvero interessante. Posizionato infatti tra il fiume e la via Claudia Augusta, conobbe delle fasi storiche davvero importanti.

Tra meli e vigneti con una vista mozzafiato ecco 1 dei paesi italiani di montagna che una rivista inglese avrebbe inserito tra le sorprese dell’estate 2022

Oggi Egna è considerata dagli amanti del vino una delle patrie del Pinot nero, un vero e proprio prodotto di punta di queste vallate. Tanto che ogni anno, convergono qui da molte Regioni italiane gli appassionati di uve all’interno delle “Giornate del Pinot nero”. Per tutti coloro che cercano il relax, le passeggiate e le escursioni in mountain bike, Egna e tutta la zona attorno sono davvero una meta immancabile. Unite, però come dicevamo all’assaggio e alla degustazione dei prodotti enogastronomici della zona. Una cucina intensa e saporita, calda e avvolgente d’inverno, ma piacevole e sorprendente anche d’estate.

Lettura consigliata

Sembra la laguna veneziana questo minuscolo e caratteristico porticciolo che i turisti tedeschi e austriaci amano per le sue contrade uniche e i suoi tanti borghetti sospesi sulle acque