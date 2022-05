Con la ripresa della normalità e il piacere di tornare a viaggiare, ecco rispuntare anche i premi internazionali. Ovviamente, la nostra Italia inizia a farne incetta, non solo grazie agli elogi dei turisti, ma anche a quelli degli operatori del settore. Avevamo ad esempio visto nei giorni scorsi come questa bellissima zona balneare sia stata inserita dagli inglesi tra le 10 mete più belle d’Europa. Oggi, vedremo invece il riconoscimento internazionale a un’altra meraviglia italiana, questa volta non direttamente sul mare. Premiata non solo per la sua bellezza, ma in questo caso soprattutto per l’accoglienza dei suoi abitanti. Almeno questo, quasi tutto il Mondo ce lo riconosce, grazie anche a pizza, pasta e mandolino.

Una serie importante di premi

Comincia davvero a salire sul podio continuamente e in maniera assolutamente meritata la bellissima Matera. Per anni quasi dimenticata, negli ultimi periodi si è ritagliata un posto al sole a livello internazionale. Come dicevamo anche sopra, inanellando una serie di premiazioni, dalla cultura alla storia, dall’arte alla natura, passando adesso anche per l’ospitalità. Appoggiandosi niente meno che a uno dei più importanti mezzi di prenotazione mondiali centinaia di migliaia di persone avrebbero votato Matera come città perfetta. Praticamente incontaminata, unica e bellissima, una vera e propria cartolina per pubblicizzare tutte quelle bellezze e quei panorami che non prevedano il mare diretto.

È appena stata incoronata come città più accogliente del Mondo ed è tutta italiana questa meraviglia della nostra Terra

Entrando nello specifico di questa incoronazione, Matera è stata eletta città più accogliente anche nelle sue non lontane stazioni balneari. Comprensibile un certo imbarazzo a livello internazionale, perché moltissimi turisti stranieri ignorano che la Provincia materana possiede anche il mare. E, che mare, mare visto che località come Metaponto e Maratea, solo per citarne un paio tra le più famose, sono davvero straordinarie. Approfittando delle classifiche, quei turisti stranieri che non si sono fermati solo nel centro storico, hanno segnalato a beneficio di tutti in particolare la bellezza del mare a:

Metaponto;

Nova Siri Marina;

Maratea.

Un salto a Metaponto

È appena stata incoronata come città più accogliente, ma senza considerare anche i premi del suo mare. Prendiamo Metaponto, la più votata, ricordando che è insignita della famosa Bandiera Blu per la bellezza delle sue acque. Facilmente raggiungibile in macchina, ma anche in treno, è una delle mete preferite dalle famiglie. Spiagge attrezzate, ma anche lidi liberi. Arenili che digradano dolcemente e che offrono spazi a chi desidera una vacanza all’insegna del relax, senza spendere cifre eccessive. Come ricordiamo nei suggerimenti della lettura finale.

Lettura consigliata

Segniamoci queste mete low cost vicine ed economiche che ci permetteranno vacanze speciali e uniche