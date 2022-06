Durante la settimana possiamo variare il nostro menù per alcuni motivi. Innanzitutto, i nutrizionisti consigliano di mangiare tanti tipi di alimenti per soddisfare le necessità del nostro corpo. Un’altra ragione è legata al gusto. Forse ci piace molto il cioccolato oppure andiamo pazzi per la carbonara o la pizza. Mangiare spesso dei cibi, anche se sono i nostri preferiti, alla lunga annoia e ci fa perdere appetito.

Potrebbe accadere, quindi, specialmente in estate, di voler variare dei piatti. Per quanto riguarda in particolare i secondi, spesso cuciniamo la frittura di pesce seguendo i consigli della nonna o il petto di pollo con la ricetta della mamma. Ci riescono bene, ma potremmo desiderare ogni tanto qualcosa di diverso.

Per secondi piatti veloci ed economici da presentare ai familiari o ai nostri ospiti, basterebbero pochi ingredienti per variare. Cominciamo con la prima ricetta.

Per un saporito prosciutto grigliato per 4 persone occorrono:

2 fette di prosciutto cotto da 300 g ognuna;

un limone;

un’arancia;

100 ml di vino bianco;

un cucchiaio di senape;

un po’ di salsa Tabasco;

una noce di burro.

Come preparare un prosciutto in modo insolito

Lavare il limone e l’arancia e spremerne il succo in un recipiente abbastanza grande e profondo. Versare il vino bianco e mescolare il tutto con il Tabasco e un cucchiaino di senape. Prendere le fette spesse di prosciutto cotto e immergerle in questo preparato. Fare marinare per 30 minuti.

Trascorso il tempo, ungere con un po’ di burro una bistecchiera e farla scaldare. Appena è ben calda, scolare il prosciutto e farlo cuocere da ambedue le parti.

Le fette di prosciutto si possono servire in un bel vassoio rettangolare. Come contorno potremo scegliere un’insalata di verdure e ortaggi o delle patate condite con un filo d’olio, sale, pepe e prezzemolo.

Per secondi piatti veloci ed economici queste ricette sfiziose senza pesce o pollo risolvono pranzo e cena

Se invece del prosciutto vogliamo rimanere sul classico, prepariamo degli hamburger dal sapore sorprendente per 4 persone. Questi gli ingredienti:

500 g di macinato di carne;

6 acciughe sott’olio;

burro;

sale.

Mettere in una ciotola la carne macinata e salare leggermente. Mescolare bene e dare la forma rotonda tipica dell’hamburger. Scolare un po’ le acciughe, diliscarle e unirle a un po’ di burro. Spalmare la salsina ottenuta su ogni hamburger e salare. Procedere a questo punto con la cottura in una padella antiaderente calda. Cuocere ogni lato e servire. Per accompagnare questo secondo potremo fare un’insalata di pomodori o dei bastoncini di patate fritte o al forno. In alternativa, anche delle carote e delle patate bollite e poco condite andranno bene, oppure serviamole in forma di purè.

Lettura consigliata

Si può cucinare un primo piatto di pasta con melanzane in modo più sfizioso con questi 3 ingredienti saporiti