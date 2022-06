Si dice che quando una donna voglia cambiare qualche aspetto importante della sua vita cominci proprio dai capelli. Un taglio, per esempio, può essere l’avvio di questa piccola ma grande rivoluzione, un gesto molto evidente in grado di ricaricare l’autostima.

Non tutte, però, abbiamo il coraggio di sederci sulla poltrona del parrucchiere e lasciarlo libero di sforbiciare e accorciare. Se così fosse, allora, potremmo optare per qualche acconciatura ideale per darci un nuovo aspetto e dall’alto potere snellente, cosa che non guasta mai.

Nella stessa ottica di restailing e assottigliamento dei contorni di un viso un po’ paffuto, potremmo valutare anche una diversa pettinatura. Solitamente, per cambiare all’istante, è la frangia la più gettonata, con la variante lunga e sfilata per i visi più tondi. Quest’anno, però, non sarebbe più così in voga, superata da una pettinatura meno audace ma perfetta per un cambio look, e vita, con i fiocchi.

Altro che frangia, è questa la pettinatura dell’estate 2022 che assottiglia il viso e sta bene con caschetti o capelli lunghi

A partire dall’estate 2022 possiamo dare un nuovo aspetto alla nostra chioma, senza che ci siano forbici all’orizzonte e ciuffi di capelli sparsi sul pavimento. Infatti, per la nuovissima pettinatura, che sta già riscuotendo successo in questi ultimi giorni di primavera e che sostituirà la frangetta, basterebbe solo un pettine. In particolare, uno di quelli con il manico lungo e sottile, comunemente chiamato “pettine a coda”.

Questo ci permetterà di realizzare la riga centrale, proprio quella che divide in due metà esatte i capelli e che per anni abbiamo dimenticato preferendo quella laterale. Oggi, invece, la riga al centro conquista una posizione di primo piano e rappresenta una svolta per tantissime capigliature.

In particolare, starebbe bene con un caschetto medio o corto, con lunghezze vertiginose e anche con capelli lisci e mossi. Un altro punto a suo favore, poi, lo conquisterebbe grazie al suo immenso potere snellente e allungante, agendo quasi come un lifting.

Come fare la riga centrale

Allora, altro che frangia, è questa la pettinatura dell’estate 2022, manna dal cielo per i visi più in carne e perfetta per sentirsi diverse e più belle. Per realizzare la riga centrale nella versione più precisa, iniziamo pettinando i capelli.

Posizionandoci, poi, di fronte a uno specchio e, usando la punta del manico del pettine a coda, tracciamo una riga partendo dal centro della fronte. Cercando di andare più dritto possibile, arriviamo alla sommità della testa e lasciamo andare i capelli.

In alternativa, potremmo tracciare una riga meno precisa, dividendo sempre a metà i capelli ma lasciando che qualche piccola ciocca vada nella direzione opposta. Infine, potremmo optare per una riga centrale a zig-zag, semplice ma di grande effetto.

Anche in questo caso dovremmo usare la punta del pettine a coda, partendo dal centro della fronte e inoltrandoci seguendo un movimento proprio a zig-zag.

