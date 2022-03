Sempre più persone hanno un animale domestico. Cani e gatti sono una grande compagnia. Da sempre si dice che gli animali siano i migliori amici dell’uomo. Sono fedeli e, quando si affezionano al proprio padrone, difficilmente lo tradiscono. Proprio per questo motivo, le persone che hanno un cane si intristiscono quando se ne devono separare. Per loro è un membro della famiglia a tutti gli effetti. Quando arriva il momento di partire per le vacanze o di stare via anche solo un paio di giorni, magari per un piacevole weekend fuori porta, è un dramma. Non si sa a chi lasciare gli amati amici a quattro zampe e così, alla fine, spesso si rinuncia alla vacanza.

In realtà, oggigiorno, è ormai possibile trascorrere le ferie in località turistiche insieme ai nostri animali domestici. Da anni, ormai, esistono parecchi hotel e villaggi turistici attrezzati per accogliere i pet. Inoltre, in molte località di mare e di lago ci sono apposite spiagge e stabilimenti.

A tal proposito, può quindi essere utile sapere che anche molti borghi italiani si stanno attrezzando proprio per offrire a chi viaggia insieme ai propri animali validi e opportuni servizi.

Tra mare, lago e montagna, ecco 10 borghi italiani dove trascorrere fantastiche vacanze o rilassanti weekend insieme al nostro cane

Per godersi delle belle vacanze con Fido non c’è bisogno di accontentarsi. Sono tanti i borghi pronti ad accogliere animali domestici. Si trovano in varie parti d’Italia: in montagna, al mare, al lago e anche nell’entroterra. Ecco, ad esempio, una selezione di mete da prendere in considerazione. Cominciamo dalla montagna, e più precisamente da Valnegra, un paese piccolissimo dell’Alta Val Brembana, che offre panorami strepitosi e tanti sentieri per fare lunghe passeggiate immersi in una lussureggiante natura. Ai piedi delle Dolomiti c’è invece l’antico villaggio di Sottoguda. Per gli amanti del mare, segnaliamo Fiumaretta, in Liguria, nei pressi del borgo di Ameglia. Qui, oltre alla spiaggia attrezzata per i cani, c’è addirittura un’area di sgambamento sulla sabbia, una sorta di parco giochi per i cani.

3 borghi in centro Italia

Vediamo invece ora alcune località perfette per chi ama visitare i borghi, passeggiando e perdendosi nei loro caratteristici vicoli. Spostiamoci nel Centro dello Stivale. Nelle Marche segnaliamo Treia, un paese ricco sia dal punto di vista architettonico che culturale. Come mete dog friendly suggeriamo poi Barga, tra le colline lucchesi, e Bevagna, in Umbria.

Borghi dog friendly per gli amanti del lago

Affacciato sul lago di Como, il borgo di Tremezzina regala meravigliosi scorci da fotografare e magnifiche passeggiate che costeggiano la sponda orientale del lago. Lungo il percorso, sono frequenti i punti di sosta dove riposare col proprio cane. Presenti anche spiagge attrezzate anche per cani. Per gli amanti dei paesaggi lacustri, consigliamo anche Tremosine e Valeggio sul Mincio, entrambi sul Lago di Garda.

Ed infine, un borgo adatto agli appassionati di arte e storia

Il borgo di Ricetto di Candelo, in Piemonte, è una fortificazione medievale dove il tempo sembra essersi fermato secoli fa.

Quindi, tra mare, lago e montagna, ecco 10 borghi tra cui poter scegliere per trascorrere piacevoli weekend o vacanze insieme al nostro cane.

Nelle mete citate, ci sono infatti strutture e locali pronti ad accogliere e coccolare i nostri amici a quattro zampe.

