Un angolo tutto nostro da decorare e vivere come vogliamo, un vero sogno. Chi ha la fortuna di possedere un piccolo angolo verde come un giardinetto può realizzarlo facilmente. Con una casetta in legno si può creare uno spazio da dedicare alle attività più disparate.

Uno studio lontano dal casino in casa, un salottino dove passare del tempo con gli amici. Ma anche un capanno per gli attrezzi, una stanza dedicata ai nostri hobby o un vero e proprio rifugio. Le casette di legno sono davvero versatili da questo punto di vista. Poca metratura, l’altezza giusta per una persona e poi spazio a sufficienza con tutto il necessario.

Se amiamo il fai da te non possiamo farci sfuggire l’occasione di costruirne una con le nostre mani. Ma questa volta non si tratterà di un tavolo con finestre riciclate, delle sedie o un mobiletto. Per costruire una casetta è importante avere le idee chiare.

Ecco qualche consiglio su come costruire una casetta in legno in giardino come rifugio per rilassarsi o piccolo studio

Abbiamo già parlato di alcuni consigli per la casetta ideale, come la posizione o eventuali rivestimenti del tetto. Oggi vedremo proprio come costruirla da zero e cosa è importante sapere prima, durante e dopo i lavori.

Prima di tutto il progetto

Avere bene in mente le misure e lo spazio a nostra disposizione è fondamentale. Creiamo un disegno il più preciso possibile o facciamolo realizzare da un esperto. Possiamo anche trovarne qualcuno in vendita online a poco prezzo.

Il tetto è uno dei punti chiave di tutto il progetto, possiamo farlo a spiovente e ben coibentato. Ma possiamo anche realizzare un tetto con piante tappezzanti. Questo aiuterà non solo a proteggerci dal freddo ma sarà anche originale.

Telaio portante e altezza

È necessario che il telaio della nostra casetta oltre ad avere 4 travi perimetrali abbia anche una trave centrale. Questa posizionata in parallelo al lato più corto per migliorare la stabilità. Per quanto riguarda l’altezza, bisogna che sia a norma di legge e non dovrebbe superare i 2,40 metri. Scegliamo poi viti, bulloni, chiodi e rivetti di buona qualità se partiamo da zero.

Infatti cominciare da zero a costruire una casetta non è così facile o economico come si pensa. Meglio acquistare una casetta già pronta ma da montare da soli. Così si potrà pensare al fai da te senza rischiare che qualcosa vada storto e spendendo ancora meno.

Completiamo con una sorta di patio su cui posizionare il nostro divanetto in pallet riciclato, o un angolo bar. Questa casetta diventerà il nostro luogo preferito e quasi ci verrà voglia di trasferirci direttamente lì.

Quindi, ecco qualche consiglio su come costruire una casetta senza essere costruttori esperti. Ovviamente se amiamo il fai da te sarà anche un’avventura costruirla da zero da soli. Però se non vogliamo rinunciare ad una casetta in giardino e non sappiamo da dove cominciare possiamo sempre comprarla prefabbricata. Assicuriamoci però in ogni caso di avere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie come la SCIA.

