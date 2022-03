3 condimenti per la pasta sfiziosi, semplici ed economici da preparare in 15 minuti perfetti anche per chi non sa cucinare

Ci sono giornate in cui, presi dagli impegni quotidiani, fatichiamo a trovare un momento per metterci comodi e preparare qualcosa di gustoso. Spesso, infatti, potrebbe diventare una sfida contro il tempo, e così potremmo decidere di gettare la spugna e accontentarci di qualunque cosa, purché sia veloce. In altri casi, ci arrendiamo ancor prima di metterci ai fornelli. Magari non siamo molto bravi in cucina e potremmo lasciarci scoraggiare in fretta. Per fortuna, con la pasta possiamo realizzare in semplici passaggi piatti eccezionali. Pertanto, andiamo a vedere alcune ricette di 3 condimenti per la pasta sfiziosi, appetitosi ed economici da preparare in poco tempo.

Gusto e sapore

Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione della prima ricetta per 2 persone:

160 g di pasta;

2 zucchine;

70 g di pancetta;

70 g di robiola;

sale, olio extravergine d’oliva q.b.

Mettiamo sul fuoco l’acqua per la pasta. Intanto, tagliamo la pancetta a listarelle e adagiamola in padella, lasciandola soffriggere senza olio finché non diventa croccante.

Con una grattugia sminuzziamo le zucchine à la julienne e mettiamole a cuocere con un filo d’olio in padella per circa 7/8 minuti. Una volta pronte, spegniamo il fuoco e aggiungiamo la robiola.

Scoliamo la pasta al dente, tuffiamola in padella, aggiungiamo la pancetta croccante e, infine, amalgamiamo con una spatola gli ingredienti prima di servire in tavola.

Bontà e fantasia

Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione della seconda ricetta per 2 persone:

160 g di pasta;

70 g di pancetta;

100 g di pomodorini;

70 g di piselli (in scatola);

½ cipolla;

½ bicchiere di vino bianco;

sale, pepe, olio extravergine d’oliva q.b;

parmigiano grattugiato q.b.

Mettiamo sul fuoco l’acqua per la pasta, intanto puliamo la cipolla. Poniamo pancetta e cipolla in padella con un filo d’olio per circa 5 minuti. Trascorso il tempo, aggiungiamo il vino e lasciamo evaporare per qualche minuto. Incorporiamo piselli, pomodorini, sale, pepe e un mestolo di acqua bollente. Quindi, copriamo e lasciamo cuocere a fiamma dolce per circa 10 minuti. Quando la pasta sarà al dente, scoliamo e incorporiamo in padella, guarniamo con il parmigiano e amalgamiamo gli ingredienti prima di servire in tavola.

3 condimenti per la pasta sfiziosi, semplici ed economici da preparare in 15 minuti perfetti anche per chi non sa cucinare

Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione della terza ricetta per 2 persone:

160 g di pasta;

100 g di rucola;

5 gherigli di noci;

70 g di pancetta;

parmigiano q.b;

olio extravergine d’oliva, pepe, sale q.b.

Laviamo e lasciamo sgocciolare per qualche minuto la rucola, intanto portiamo a bollore una pentola con l’acqua per la pasta. Mentre la pasta è in cottura, tagliamo a listarelle la pancetta e lasciamola rosolare senza olio in padella. Nel frullatore riuniamo la rucola, il parmigiano, le noci e un cucchiaio d’olio. Aggiustiamo di sale e pepe, e frulliamo il tutto realizzando una crema. Quando la pasta sarà cotta al dente, scoliamola e lasciamola saltare in padella con il condimento e la pancetta rosolata.

