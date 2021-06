Quando si parla di vacanze estive subito si pensa a mare o montagna. In realtà, ci sono località che possono offrire davvero tanto e per tutti i gusti. Caso emblematico è ad esempio il Lago di Garda. Lungo le sue sponde si susseguono deliziose cittadine e incantevoli borghi ben conservati. Si può fare vita balneare e praticare sport d’acqua. Ma non solo, soprattutto il versante trentino dà la possibilità di fare belle passeggiate in montagna. Senza poi dimenticare la vicinanza con città d’arte rinomate come Verona, Padova e Vicenza.

Oggi approfondiremo la conoscenza di un borgo, meta ideale anche per una semplice passeggiata domenicale.

Stiamo parlando di Lazise. Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo incantevole borgo col tipico porticciolo sul lago e la splendida Dogana Veneta che regala magnifici scorci romantici.

Lazise e la Dogana Veneta

Lazise è un piccolo paesino adagiato sulla costa orientale del Garda. Il monumento simbolo è Dogana Veneta, un edificio di epoca cinquecentesca costruito dai veneziani. Originariamente il suo scopo era quello di controllare i traffici commerciali sul lago. Nel corso della storia la Dogana di Lazise ha poi rivestito molte altre diverse funzioni: controllo merci, mercato rionale, stabilimento per la filatura del cotone, centro di produzione delle polveri da sparo etc… Oggi ospita mostre d’arte e iniziative culturali.

Il Castello

Lazise vanta anche un altro gioiello: il suo castello. Edificato prima dell’anno 1000 come difesa dalle incursioni ungare, costituisce uno dei castelli gardesani meglio conservati. A pianta quadrata, presenta 5 torri e il mastio su cui ancora sono visibili gli stemmi degli Scaligeri.

Il borgo

Al paese si accede tramite 3 porte d’ingresso munite di saracinesche e ponti levatoi. La Porta Superiore, meglio nota come Porta San Zeno, conduce direttamente al centro storico. Nelle mura medioevali vi sono poi altre due Porte: Porta Lion e Porta Nuova (detta anche Porta Cansignorio).

Passeggiando tra i pittoreschi vicoli di Lazise, ancora oggi denominati “calle”, si respira un’atmosfera romantica e suggestiva. Lo stile architettonico del lungolago richiama la celeberrima Piazza San Marco di Venezia. Il porticciolo infine regala meravigliosi spunti fotografici grazie alla presenza delle tipiche barche dei pescatori.

Ora che abbiamo scoperto com’è fatta e cosa ci può regalare, non vi sono dubbi: quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo incantevole borgo col tipico porticciolo sul lago e la splendida Dogana Veneta che regala magnifici scorci romantici.

