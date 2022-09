Dopo una settimana lavorativa nel weekend ci si ricarica in vari modi. C’è chi guarda serie tv sul divano, chi si dedica a qualche hobby oppure va in giro per negozi, e, infine, in molti preferiscono fare un giro turistico.

Se ci troviamo in Lombardia nel fine settimana, potrebbe essere un’idea andare a Milano. Anche coloro che vi abitano possono scoprire magari qualche scorcio oppure partecipare a degli eventi interessanti.

Cosa vedere a Milano in due giorni

Una tappa quasi obbligata in questa città è il Duomo. Ormai è uno dei simboli milanesi più conosciuti e visitati. Oltre ad ammirare l’esterno, si potrebbe visitare l’interno della chiesa. Se si vuole, sarebbe pure possibile salire in cima per vedere la statua della Madonnina e il panorama.

A pochi passi dal Duomo c’è la Galleria Vittorio Emanuele II con negozi e ristoranti. Chi ama lo shopping o vuole solo curiosare, non può perdersi via Montenapoleone o via della Spiga.

Gli appassionati di stelle e costellazioni potrebbero fare un salto al Museo astronomico di Brera.

Un’altra tappa del tour milanese potrebbe essere il castello Sforzesco, risalente al Quindicesimo secolo. Nel pomeriggio o la sera, si potrebbe passeggiare lungo i navigli e fermarsi per un aperitivo, per concludere questa piccola gita fuori porta a Milano.

Il capoluogo, però, offre tutto l’anno la possibilità di partecipare a tanti eventi. Ad esempio, “La Scala in città”. Per alcuni giorni corpo di ballo, coro e orchestra di uno dei teatri più famosi al Mondo si esibiscono in vari quartieri milanesi fino al primo ottobre 2022. A Milano, comunque, non mancano mai tanti spettacoli teatrali di vario genere a cui assistere.

Un weekend in Italia spendendo poco visitando Milano e questi borghi nei dintorni

Poco lontano da Milano, in un territorio confinante con la provincia di Pavia si trova San Colombano al Lambro. Qui è visitabile Palazzo Patigno con all’interno il Museo paleontologico e archeologico “Virginio Caccia”. Oltre a varie chiese in questo borgo ci sono la casa natale del beato don Carlo Gnocchi e il castello. Costruito sui resti di un precedente edificio nel Dodicesimo secolo, presenta in alto la rocca, la parte militare adesso abitata da privati. In basso, invece, c’è il ricetto, che ospitava abitazioni civili all’interno delle mura.

Una festa interessante con degustazioni

Le colline di questo incantevole borgo presentano prevalentemente vigne. Il vino di San Colombano al Lambro, infatti, è un apprezzato DOC. Trovandoci in questa zona, giorno 2 ottobre 2022 potremmo partecipare alla consueta Festa dell’uva, con mostre, sfilate, mercatini e, soprattutto, degustazioni di vini presso il castello.

Se ci si vuole spostare un po’, presso il lago di Como si potrebbero visitare posti incantevoli come Perledo e Varenna, con castelli e panorami mozzafiato.

In conclusione, per trascorrere un weekend in Italia spendendo poco basterebbe riscoprire le bellezze della propria città o di borghi vicini, partecipando magari a delle sagre.

