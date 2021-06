Attraversato dalla strada più bella del Mondo questo borgo regala scorci indimenticabili dalla sua terrazza panoramica da brivido

Oggi proponiamo una località davvero molto suggestiva ideale per una gita o un weekend. Eletto come uno dei “Borghi più belli d’Italia”, Tremosine sul Garda è una località famosa per la sua terrazza panoramica da brivido ed un percorso stradale ben noto dai motociclisti che offre scorci a dir poco mozzafiato sul lago di Garda.

Sicuramente meno modaiolo di Desenzano, Salò, Padenghe e Toscolano Maderno che si trovano sul basso lago, Tremosine è un paese verticale che si estende nel Parco Alto Garda Bresciano. Ad una altitudine compresa tra i 400 e i 600 metri di altezza, costituisce una realtà tra montagna e lago che offre incredibili bellezze naturali e paesaggistiche.

La strada della Forra

Simbolo per eccellenza di Tremosine è la strada della Forra, una stradina molto stretta ma davvero spettacolare. Considerata all’unanimità “la strada più bella del Mondo”, Winston Churchill la definì addirittura come l’ottava meraviglia del Mondo.

Si tratta di una strettissima strada a tornanti. Una striscia d’asfalto che si incunea nella montagna e segue la spaccatura profonda scavata dal torrente Brasa.

Parte da un livello di 65 metri del lungolago fino ad arrivare ai 423 metri del borgo di Pieve di Tremosine.

Amatissima dai motociclisti, si tratta di un percorso molto suggestivo che affascina per le rocce e gli scorci paesaggistici, tra curve, passaggi ristretti, gole, gallerie e rocce ripide.

La strada della Forra è ben nota anche in ambito cinematografico. È stata infatti la location di un inseguimento mozzafiato con protagonista James Bond, l’agente segreto più famoso del Mondo.

Tremosine e la terrazza sul Garda

Percorsi i tornanti della strada della Forra, eccoci giunti a Pieve di Tremosine, il capoluogo della località. Da non perdere il suo piccolo e delizioso centro dove si trova una “terrazza da brivido”. A picco sul blu del lago di Garda, si tratta di una delle terrazze panoramiche più belle d’Italia

A strapiombo sul lago, è sospesa al culmine dello sperone di roccia ad un’altezza di 350 metri.

Lo spettacolare belvedere si trova all’interno dell’Hotel Paradiso, ma l’accesso è libero e gratuito per chiunque.

Il borgo

Attraversato dalla strada più bella del Mondo questo borgo regala scorci indimenticabili dalla sua terrazza panoramica da brivido. Prima di prendere la strada per il ritorno, non dimentichiamo però un giro nel paesino. Il piccolo borgo, eletto tra i “più belli d’Italia”, è l’unico del lago di Garda ad aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento. Passeggiando tra gli stretti vicoli, si incontrano l’antico lavatoio e la chiesa di San Giovanni Battista, meglio nota come la chiesa di Pieve di Tremosine.

Curiosità: Piazza Arturo Cozzaglio (a cui si arriva tramite via IV Novembre) è dedicata al geologo che progettò la strada della Forra.

