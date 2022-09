Come anticipato, non c’è solo l’Aurora Boreale in Islanda, perché esistono dei posti bellissimi in cui andare in vacanza all’estero e dove emozionarsi. Si tratta di località magiche e di luoghi incantati. Tra i posti dove andare nel 2022 ci sono delle mete all’estero da non perdere assolutamente. L’idea è quella di partire e andare al mare, oppure si vuole fare un viaggio economico? A volte anche quando andiamo in vacanza nascono dei problemi, del tipo: come organizzare una vacanza all’estero. Sembra banale ma non lo è, senza aver organizzato il percorso e aver visto come ci si muove, è impossibile godersi tutto il viaggio. Soprattutto se si è turisti e non c’è la guida turistica, è meglio verificare anche dove mangiare e cosa visitare.

Infatti, è bene chiedersi sempre prima di partire: cosa serve per andare in vacanza all’estero? Non siamo mica in Italia vicino casa. Anche a sanità e salute bisogna pensare quando si viaggia. Quindi cosa portare? Anche se si tratta di una vacanza all inclusive è necessario comunque una sana organizzazione. Ma ancora prima di quest’ultima, cosa viene? Scegliere la meta del viaggio. Ecco i posti dove andare in vacanza quest’anno, sia in inverno che in estate. Per cui, in questa mini guida risponderemo alla seguente domanda: dove andare in vacanza all’estero nel 2022 per 3 giorni o una settimana? Le idee e mete originali possono essere rilassanti o economiche, in un altro continente o semplicemente in Europa.

Idee e mete nelle isole

Tra le idee e mete dove andare in vacanza all’estero ci sono le isole. Tra queste non possiamo non citare:

Creta;

Maiorca e Minorca;

Ibiza;

Tenerife;

Bali;

Fuerteventura;

Corfù.

Ecco i posti dove andare in vacanza all’estero per emozionarsi

Ci sono tante località bellissime in tutto il Mondo. In alcuni luoghi ci si emoziona così tanto. All’estero esistono dei posti dove andare in vacanza magnifici. Per fare un esempio possiamo citare la famosissima Santorini in Grecia, molto vicina all’Italia e allo stesso tempo frequentata dai vip e personaggi famosi italiani. Dagli unici colori “bianco e celeste”, questa meta di mare è unica nel suo genere. Successivamente citiamo dei posti veramente economici: Malta, Lisbona, Croazia e Islanda (con la famosissima Aurora Boreale).

In Portogallo, per quanto è economico, si può anche decidere di stare il doppio dei giorni in vacanza. Quindi è da girare tutto. Invece, consigliamo anche i Caraibi e le Maldive per una vacanza rilassante. Per di più, ecco altre due idee emozionanti. La prima è l’incantevole e particolare Amsterdam, assolutamente da vedere. Mentre la seconda meta dove andare almeno una volta nella vita per l’architettura che toglie il fiato è Barcellona. Qui possiamo trovare il famosissimo Park Güell: più che emozionante.

