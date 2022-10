Come risparmiare sul cibo in vacanza o nelle gite fuori porta domenicali

Come viaggiare per il Mondo con pochi soldi è una cosa che interessa quasi a tutti. Con le bollette del gas triplicate e le bollette della luce in aumento continuo occorre fare delle scelte. Il che non vuol dire rinunciare a viaggiare.

Addirittura, ci sono aziende che assumono per viaggiare, ma non tutti hanno questa fortuna. Certo, girare il Mondo senza soldi è quasi impossibile, ma farlo risparmiando si può. Occorre, però, usare dei trucchi che potrebbero tornarci utili per risparmiare qualche euro.

Come viaggiare spendendo poco in Italia e nel Mondo è possibile

Ad esempio, è importante sapere quando prenotare un volo e comprare biglietti a prezzi bassi seguendo dei consigli. Infatti, a seconda del momento nel quale si fa una prenotazione e come, potremmo andare in una località con prezzi molto più bassi. E questo, grazie a Google che ci aiuta più di quanto potessimo sospettare.

Non solo. SI potrebbe andare da Milano a Roma con appena 10 euro. Così come in altre località, seguendo certi trucchi e consigli davvero preziosi. Insomma, non è vero che spostarsi in giro per il Mondo sia sempre così dispendioso.

Mangiare con 1 euro al giorno in vacanza o nelle gite fuori porta è difficile, ma si può risparmiare così

Certo, mangiare non sempre è a buon mercato. Molti ristoranti hanno dovuto ritoccare i prezzi per stare dentro alle utenze rincarate. Però, se sappiamo cosa mangiare in vacanza senza cucina potremmo avere delle piacevoli sorprese. Come risparmiare sul cibo in vacanza, insomma, non è un sogno irrealizzabile.

Seguendo dei semplici consigli di chi è abituato a girare per il Mondo. Ad esempio, andare nei mercati locali, parlando e comprando direttamente dai venditori, ci farà risparmiare non pochi soldi. In particolare, su frutta e verdura, avremo delle piacevoli sorprese. Con il piacere, poi, di

scambiare parole con persone del luogo che è sempre arricchente dal punto di vista umano.

Come risparmiare sul cibo in vacanza o nelle gite fuori porta domenicali

Il supermercato, invece, è prezioso per acquistare l’acqua. In tanti si lamentano che in certe nazioni, le bottiglie di acqua costino più di vino o birra. Da questo punto di vista, potremmo risparmiare non pochi soldi, invece che comprarla nei singoli negozi.

Fast Food, ma anche Street-Food, sono sempre soluzioni economiche per andare all’estero. Prendere il cibo dai baracchini, infatti, ci costerà meno che sederci al ristorante. Ovviamente, un buon All you can eat potrebbe fare al caso nostro e sostituire due pasti in uno. E diamo sempre un occhio a app come The Fork che propongono ristoranti con sconti fino al 50%. Così da mangiare in due al prezzo di uno.

