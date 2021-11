Tra luminarie, giullari e roccocò ecco dove trascorrere una magnifica esperienza natalizia in famiglia

Non c’è niente di più bello che trascorrere una giornata prenatalizia all’insegna della buona compagnia, del divertimento e del buon cibo. Tra paesaggi montani imbiancati, luoghi suggestivi, luci colorate e il profumo di biscotti appena sfornati nell’aria, i mercatini di Natale sono l’ideale. Godersi la famiglia e gli amici, prendersi una pausa dalla vita di tutti i giorni, queste location, regalano a grandi e piccini, suggestioni davvero speciali. In Italia o altrove, vi sono diversi borghi che si vestono a festa per l’occasione. È un vero e proprio viaggio in un Mondo fiabesco, ricco di colori, prodotti artigianali e tanta, tanta tradizione. Il mercatino di Natale è l’abbraccio ideale che i piccoli borghi o le grandi città ci regalano, tra magia, passione e decorazioni. È certamente un’esperienza da non lasciarsi scappare e da vivere fino in fondo, nell’attesa del giorno più atteso.

Italia o Europa poco importa, la cosa necessaria è che ci divertiamo e trascorriamo un’esperienza diversa. Perché si sa, il Natale riesce ad accontentare proprio tutti: è una di quelle feste che tutti noi aspettiamo con ansia. E quindi, nell’attesa di scartare i nostri regali sotto l’albero, andiamo alla costante ricerca di un sogno. E se è vero che il 2021 rappresenta l’anno della rinascita dopo la pandemia che ci ha colpiti tutti, perché non ripartire da qui?

I mercatini di Natale, infatti, dopo la pausa del 2020, riaprono le loro “porte” in questo 2021, anno simbolo della ripresa. Dunque, è in questi luoghi magici che con pochi euro è possibile vivere la gioia del Natale, o la semplice attesa.

Sono tante le mete in giro per l’Italia dove possiamo vivere un’esperienza fiabesca.

Tra gli innumerevoli luoghi natalizi dislocati qua e là per il Belpaese, vi è certamente il Castello di Limatola. Infatti, dal 19 al 21 novembre e dal 26 novembre al 12 dicembre, si vestirà di rosso per vivere insieme a noi l’avvento del Natale. La particolarità di questo luogo è senza dubbio la sua posizione strategica.

Tra magia e tradizione

Il Castello di Limatola è situato in provincia di Benevento e ad una manciata di chilometri dalla magnifica Reggia di Caserta. Nasce in una posizione strategica, su una collina che guarda dall’alto il paese omonimo.

È in questo scenario medioevale che possiamo apprezzare lo stile senza tempo dei mercatini natalizi. La caratteristica di questi mercatini è il tema, che cambia anno dopo anno. Il 2021 è infatti l’anno della magia. Sarà quindi per tutti noi un’ottima occasione per vivere l’attesa al Natale, accompagnati da atmosfere surreali e affascinanti. Dal magico bosco incantato, agli scatti con il re del Natale per eccellenza: Babbo Natale. Uno straordinario percorso che si mescola tra l’inebriante profumo di manicaretti artigianali e spettacoli dal vivo.

Pertanto, tra luminarie, giullari e roccocò ecco dove trascorrere una magnifica esperienza natalizia in famiglia, fra magia del luogo e carillon che risuonano allegre melodie.

