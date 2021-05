Questo castello medievale tra i più romantici e suggestivi d’Italia conquisterà i turisti con la sua modernissima spa oltre che per le sue caratteristiche suite con affreschi intrisi di storia e profumi del passato

Ogni anno milioni di viaggiatori provenienti da ogni angolo del Mondo prenotano le vacanze in Italia. E il motivo è solo uno, il Belpaese è meraviglioso.

Il nostro Paese è capace, infatti, di suscitare grandi emozioni e vere passioni. Ogni centimetro del suo territorio è ricco di cultura, storia, bellezza e tradizioni culinarie.

Da Nord a Sud non resta che l’imbarazzo della scelta del luogo ideale per le proprie vacanze. Scelta che deve, di certo, soddisfare gusti.

Ma oltre alle classiche vacanze al mare o in montagna, sempre più viaggiatori in cerca di relax, ma al tempo stesso di storia, optano per soggiorni in borghi medievali.

Cliccando qui i Lettori scopriranno, ad esempio, uno dei borghi medievali tra i più fiabeschi e meno conosciuti d’Italia.

Si tratta di un antico e piccolissimo borgo nei pressi del Lago di Garda, in Trentino, che affascina i viaggiatori d’estate con dame e cavalieri tra le viuzze acciottolate e a Natale con i suoi mercatini.

Quest’oggi, invece, con gli Esperti di Viaggio e Turismo di ProiezionidiBorsa scopriremo questo castello medievale, tra i più romantici e suggestivi d’Italia, che conquisterà i turisti con la sua modernissima spa oltre che per le sue caratteristiche suite con letti a baldacchino e affreschi intrisi di storia e profumi del passato.

In Italia, a chi piace vivere una vacanza insolita, lontana da tutti e da tutto, e dalla solita routine, non può non decidere di soggiornare almeno per un week end in un castello.

I castelli italiani sono sparsi un po’ dappertutto sul territorio nazionale. E sono caratterizzati da un fascino del tutto particolare.

Uno di questi si trova in Campania. Ed è il castello di Limatola in provincia di Benevento. Soprattutto noto per la sua magia nel periodo natalizio quando luci, addobbi e mercatini accolgono i turisti incantati.

Ma la magia di questa fortezza trasformata in un hotel, si è arricchita di una spa moderna e attrezzata.

Per cui chi decide di regalarsi un soggiorno in questo castello tra i più romantici e suggestivi d’Italia, potrà usufruire di una spa modernissima e ricaricarsi dallo stress quotidiano.

E potrà dormire in eleganti suite con letti a baldacchino e affreschi intrisi di storia e profumi del passato.

Ecco svelato, dunque, uno dei castelli medievali tra i più belli d’Italia che merita senz’altro di essere visitato.