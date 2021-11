Stiamo già pensando al Natale e il Natale, si sa, è magico. Tutti gli appassionati della festa più attesa dell’anno saranno in trepidazione, sapendo che a breve apriranno i battenti dei mercatini di Natale. L’apertura canonica è prevista intorno alla fine di novembre.

I mercatini di Natale sono un’occasione imperdibile per una gita fuori porta con amici, famiglia o fidanzati. Molte saranno le città a colorarsi di lucine e bancarelle. Per orientarci al meglio: ecco i mercatini di Natale più magici d’Italia, da visitare assolutamente e non solo al nord. Un’errata credenza comune, infatti, ambienta i mercatini di Natale solo in luoghi tipicamente freddi, come le province di Trento e Bolzano. Scopriremo in questo articoli che ne esistono di stupendi lungo tutto lo Stivale.

Ecco i mercatini di Natale più magici d’Italia, da visitare assolutamente e non solo al nord

I mercatini di Natale sono ormai un’attrazione molto popolare in Italia, quasi caratteristica. In tanti, però, quando pensano ai mercatini, immaginano ancora paesi dal gusto austriaco, situati al confine con le Alpi. La verità è ben diversa: il mercatino natalizio è diffuso lungo tutta la Penisola e alcuni dei più belli si trovano proprio al sud. Sono una meta perfetta per sentire in anticipo l’atmosfera del Natale e goderci tutta l’allegria preparatoria alla festa. Ma anche un’ottima occasione per fare i regali e magari assaggiare i prodotti tipici della tradizione del posto. Ma vediamo quali sono alcuni dei mercatini da visitare assolutamente.

Solo per comodità, partiamo dal nord. Sicuramente una tappa storica è Trento, dove i mercatini conservano il pieno spirito nordico. Si terranno dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 e rimarranno chiusi solo il giorno di Natale. Lo stesso vale per i mercatini di Bolzano, che illumineranno l’intero centro storico cittadino. Altra tappa imperdibile è Verona. In questa città dal romanticismo unico, i mercatini apriranno già dal 13 novembre. Scendendo verso sud, non mancano le sorprese.

Alcuni stupendi mercatini al sud

Un mercatino natalizio molto apprezzato è quello di Arezzo, che vanta di essere il più grande mercatino tirolese fuori dal Tirolo. Anche ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, fanno sul serio: tipica è la pattinata sulla pista di ghiaccio ricavata in piazza.

Lo stesso vale per i mercatini di Napoli, che conservano il sapore verace della città che li ospita. Anche in Sicilia, i mercatini di Natale sono più caldi ma non certo meno caratteristici. Da visitare quello di Erice, Caltagirone, Agrigento e Ragusa.

Approfondimento

5 mete ideali dove passare un romantico weekend autunnale e ammirare un foliage mozzafiato