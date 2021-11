Non tutti sanno che è questo il modo migliore per sgrassare i mobili della cucina da vapori e schizzi d’olio

Il lavoro, lo studio, gli hobby impegnano tutta la settimana e nel weekend si sente il bisogno di rilassarsi e godersi la casa, la famiglia e gli amici. Capita spesso, infatti, di organizzare pranzi o cene per il piacere di stare in compagnia e ritrovare calore e affetto. L’unico inconveniente è che alla fine bisognerà fare i conti con un ambiente invaso da pentole e piatti sporchi e con macchie d’unto dappertutto. Non tutti sanno, però, che è questo il modo migliore per sgrassare i mobili della cucina da vapori e schizzi d’olio. È veloce, efficace e il risultato è impeccabile.

La cucina è uno degli ambienti più importanti della casa. Vengono preparati pasti e conservati cibi, quindi l’igiene è di massima importanza. Ecco come riuscire a pulirla al meglio a seconda dei materiali.

Per pulire i mobili della cucina rivestiti con materiali laminati, bisogna utilizzare una soluzione fatta con 2/3 d’acqua e 1/3 di ammoniaca. Con una spugna ben strizzata strofinare i mobili e poi con un panno di cotone asciugare per bene.

Per pulire i mobili in legno, bisogna mescolare semplicemente 1 bicchiere di aceto in mezzo litro d’acqua, meglio se di mele, perché spargerà un buon profumo. Si può usare un panno in microfibra o, nel caso in cui le macchie dovessero essere particolarmente ostinate, una spugnetta, ricordando però di strofinare dal lato non abrasivo. È importante poi che le parti in legno non restino bagnate altrimenti l’umidità, penetrando nella vernice, rovinerà il legno.

I mobili in marmo devono essere trattati con cautela per non far perdere loro la lucentezza. In caso di macchie d’unto e di vapore, tutto quello che si deve fare è riempire una bacinella con acqua tiepida, 1 cucchiaio e mezzo di bicarbonato di sodio e 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia liquido. Immergere un panno in microfibra e pulire per bene.

Le cucine in acciaio sono belle da vedere, ma richiedono parecchio olio di gomito per restare sempre lucide e splendenti. Gli ingredienti naturali più efficaci sono il limone e l’aceto. Preparare, dunque, una miscela con mezzo litro d’acqua, una tazza d’aceto bianco e il succo di due limoni. Versare il tutto in un contenitore spray, agitare per bene e vaporizzare la soluzione direttamente sul mobile o su un panno in microfibra inumidito.

È importante provare sempre i rimedi prima su un angolino nascosto, per essere sicuri di non danneggiare alcuna superficie.

Guida veloce ed ecologica per pulire gli elettrodomestici

Pulizia dei lavelli inox: per lucidare i lavelli inox basta prendere metà limone, intingerlo nel sale e strofinare le superfici.

Pulizia del forno: per pulire il forno sgrassandolo alla perfezione, si prende un panno inumidito con acqua e bicarbonato e lo si passa sulle pareti ancora tiepide.

Infine, la pulizia del frigo: per la pulizia del frigorifero non esiste rimedio migliore dell’aceto. Per togliere, poi, i cattivi odori basta mettere al suo interno per 2/3 settimane una tazzina colma di bicarbonato.