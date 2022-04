L’incertezza è una delle cause principali dello stress emotivo.

Ansia per il futuro, sfiducia, pandemia, conflitto in Ucraina, crisi economica hanno incrementato uno stato di malattia psico-sociale che si ripercuote sul benessere fisico degli italiani.

Da un senso di resilienza si è passati ad uno stress esistenziale che sta logorando il rapporto di ogni individuo nei confronti del proprio futuro.

Combattiamo ansia e stress con una vacanza diversa che farà gola a tanti ma conosciuta da pochi

Certamente ciò che aiuta la ripresa è un periodo più o meno breve dedicato al relax. Si fa tanto parlare di disintossicare il corpo, diete più o meno miracolose che restituiscono corpi snelli e tonici. Ma la tonicità della mente è proprio ciò da cui bisognerebbe partire.

Per chi può permetterselo, un grande aiuto viene dal viaggio.

L’esperienza deve essere “mind detox”, ossia permettere di lasciare alle spalle tutti gli impegni ed i pensieri quotidiani che affollano la mente.

Le vacanze oggi sono più brevi rispetto a cinquant’anni fa e avvengono anche in periodi dell’anno meno canonici.

Il mood deve essere: “cancellare lo stress”. Dunque combattiamo ansia e stress con una vacanza.

L’ultima frontiera delle vacanze mind detox offre una scelta diversificata che consente di trovare una soluzione adatta per ogni budget e per ogni esigenza.

Lontano dalla routine sia in città che nella natura

Non è necessario scegliere luoghi sperduti per godere dei benefici della disconnessione. Anche molti hotel di lusso al centro di metropoli come New York offrono servizi “no Wi-fi” e percorsi benessere dedicati a chi intende liberarsi dallo stress tecnologico.

Sono previsti trattamenti e massaggi a testa, collo e spalle che liberano energia positiva e ricaricano le energie spese nel digitale. Si può prenotare in ogni parte del mondo, è sufficiente avere il desiderio di staccare da tutto.

Queste opportunità si sono estese anche in altre città come Parigi, Hong Kong, Las Vegas e non sempre sono più dispendiose.

Alcune catene alberghiere hanno addirittura proposto degli sconti per chi rinunciasse ai propri smartphone dedicandosi ad una vacanza senza connessione, chiudendo i propri strumenti tecnologici all’interno della cassaforte per riprenderli a fine soggiorno.

Anche antichi monasteri ristrutturati in bioedilizia e bioarchitettura, strutture immerse nella natura, masi di alta montagna, offrono in Italia vacanze sensoriali dedicate al benessere di mente e anima, con servizi che spaziano dallo yoga all’immersione nei boschi e nel silenzio, dal barefooting al gustare pietanze ed alimenti a chilometro zero.

Trovare l’esperienza più adatta ad ognuno sarà un gioco da ragazzi.