Il Mare Mediterraneo non lo conosceremo mai fino in fondo. Non parliamo tanto o solo del mare in sé, ma proprio dei borghi, dei villaggi e delle città che popolano le sue coste. Innumerevoli civiltà sono nate tra le sue acque e tutte hanno lasciato qualcosa ai posteri. Di conseguenza, ogni angolo di questo mare ha una storia a sé che merita assolutamente di esser conosciuta e raccontata. Se poi queste storie assomigliano alle nostre, allora noi italiani ci sentiamo ancora più a casa. Infatti, nel sud della Francia, nel Mediterraneo, c’è un borgo in mezzo alle acque limpide che somiglia alla nostra bella Serenissima.

Una perla del Rossiglione

Il borgo si chiama Gruissan e si trova nel dipartimento dell’Aude, sulla costa della Francia meridionale. Noi italiani a Gruissan ci possiamo sentire completamente a casa per innumerevoli ragioni. La prima fra tutte è la sua origine, pienamente romana e mediterranea. Il borgo infatti, da secoli, è unito alla cultura e al territorio di Narbona, grandissima colonia romana che in epoca imperiale divenne un vero centro di potere.

Inoltre, Gruissan è al centro di moltissimi canali che congiungono il Mediterraneo ai laghi e agli stagni del territorio interno. Il più famoso è il canale della Robine, canale che lega moltissimi ruscelli. Gruissan inoltre si trova in un parco naturale di notevole importanza che porta proprio il nome del territorio narbonese. Quest’ultimo è poi molto famoso in Italia perché produce uno dei sali più pregiati e apprezzati dagli chef.

Nel Mediterraneo c’è un borgo in mezzo alle acque cristalline che sembra una piccola Venezia

A Gruissan c’è un mare incredibilmente azzurro e accessibile a tutti. Tra i suoi canali e le sue vicinissime spiagge il turista può dilettarsi a nuotare agevolmente per ore. Tuttavia, se il visitatore ha piacere anche di visitare qualche monumento culturale, allora la cittadina di Gruissan fa proprio al caso suo.

La Torre Barbarossa svetta dalla sommità del borgo e rappresenta un monumento di ciò che resta del Duecento francese. Il suo scopo era difensivo e oggi la vista che si gode dalla sua sommità, a ben 35 metri, è perfetta per ammirare tutto il territorio circostante. Gruissan è anche il centro di una devozione popolare fortissima che vede la partecipazione di migliaia di marinai ogni anno. Il centro di questo pellegrinaggio è la Cappella di Nostra Signora degli aiuti.

Infine, per quanto riguarda la gastronomia locale, bisogna ricordare che i sapori sono quelli mediterranei, che si sposano bene sia con il vino rosato sia con le bollicine italiane che stupiscono sempre di più.

Approfondimento

Il borgo dal mare cristallino dove i ricchi vanno in vacanza ha una baia davvero spettacolare e imperdibile