Gli inestetismi della pelle sono la croce di molti di noi, anche dalle età più giovani.

Prima di ricorrere a lifting e interventi di chirurgia estetica si possono tentare altre strade meno impegnative.

Nel campo dell’estetica la continua evoluzione consente di trovare soluzioni sempre più efficaci. Ma dei rimedi provengono anche dal passato. Già nell’antica Grecia, infatti, Ippocrate utilizzava la sostanza di cui parleremo per le sue proprietà decongestionanti e antinfiammatorie. Ma la consapevolezza di questa panacea arriva negli anni Ottanta dal Cile. Una famiglia di allevatori constatò che la pelle delle loro mani, nonostante il lavoro agricolo, era morbida e liscia e le lesioni guarivano velocemente. Da qui l’intuizione.

Rughe e smagliature non saranno più un problema utilizzando questi speciali cosmetici a base naturale che migliorano l’elasticità della pelle e contrastano l’invecchiamento

La famiglia cilena allevava molluschi di terra, ossia lumache. Dopo alcuni anni di ricerche si giunse alla conclusione che la secrezione gelatinosa e densa delle chiocciole ha proprietà importanti per la pelle.

La bava di lumaca contiene importanti concentrazioni di principi attivi benefici. L’alta concentrazione di collagene compensa la naturale riduzione che si riscontra nelle pelli mature. Le vitamine A, E e C contenute nella bava combattono la produzione dei radicali liberi che contribuiscono all’invecchiamento. Il contenuto di acido glicolico rallenta la formazione delle rughe aiutando la pelle ad essere più compatta. L’elastina mantiene l’elasticità prevenendo o riducendo anche le smagliature.

È bene precisare che la raccolta della secrezione oggi non avviene in modo cruento. Le lumache vengono fatte strisciare su appositi contenitori di raccolta senza che vengano sottoposte ad alcuno stress.

Questo elisir di giovinezza può essere sotto forma di crema o siero. La prima ha una densità maggiore ed una consistenza più grassa. È più indicata per le pelli che necessitano di maggior idratazione. Il siero è più setoso e liquido, contiene aminoacidi, antiossidanti e vitamine e penetra più agevolmente nella pelle rimpolpandola. È sempre prudente controllare l’INCI prima di acquistare o utilizzare il prodotto.

Un segreto giapponese per mantenerla giovane e liscia

Questi cosmetici possono essere utilizzati sia per il viso che per il corpo con una spesa che può variare dai 30 ai 50 euro per 50 millilitri di prodotto.

Attualmente esiste anche un trattamento che consente l’applicazione di bava di lumaca pura. Si tratta del Celebrity Escargot Course, un trattamento anti age a km 0 che arriva dal Giappone. Questo sistema consiste nel posizionare delle lumache adeguatamente selezionate su tutto il viso, lasciandole strisciare liberando la secrezione direttamente sulla pelle. I molluschi utilizzati per questo trattamento vengono alimentati con verdure biologiche per garantire un’ottima qualità della bava. Le sedute durano all’incirca un’ora e si sviluppano in tappe. La pelle viene detersa prima che le lumache vengano posizionate. Dopo la passeggiata delle chiocciole si procede con massaggi e maschere sempre a base di bava di lumaca per garantire un completo assorbimento dei principi attivi. Il costo del trattamento si aggira attorno ai 180 euro.

Così rughe e smagliature non saranno che un ricordo e la pelle tornerà a splendere.

