Icona di fascino ed eleganza. Chiunque associa il suo nome ai fasti del Principato di Monaco, qualcuno al mitico regista Hitchcock. Ma pochi conoscono tutti i segreti della vita della splendida Grace.

Il Principe Ranieri, prima di conoscere colei che sarebbe diventata la sua consorte, stava per sposare un’altra donna leggendaria: Marilyn Monroe.

Grace Kelly, dal canto suo, aveva al suo fianco lo stilista Oleg Cassini che, nella sua biografia, dichiara di avere il merito d’aver creato lo stile unico della Kelly. Inoltre sottolinea anche di averla sottratta a uno stile più austero e provinciale, che non le avrebbe reso giustizia e mal si sarebbe coniugato con il fascino della donna.

Pochi conoscono tutti i segreti e le indiscrezioni sulla donna simbolo del Principato di Monaco, una storia tra mito e realtà che fa sognare intere generazioni

Grace ebbe prima di Ranieri un altro spasimante nobile, ma pochi sanno quale fu la sorte di questo pretendente. Si trattava dello scià di Persia, Reza Palhevi, che le fece una corte spietata nell’inverno del 1949 colmandola di doni preziosissimi tra cui molti gioielli. La Kelly tuttavia non lo amava e rifiutò la sua proposta, ma pare che non restituì i doni ricevuti.

Il carattere passionale e controcorrente dell’attrice andava a congiungersi con il suo lato romantico e all’antica, dando vita a quella che Hitchcock definiva “un vulcano dalla cima innevata”.

Le vennero attribuiti molti flirt e fecero scalpore le storie nate sul set cinematografico con Clark Gable e con Gary Cooper. Anche Bing Crosby, Frank Sinatra, Tony Curtis e David Niven pare abbiano stretto relazioni nel corso degli anni con la Kelly.

Ebbe una giovinezza controcorrente. La famiglia di Grace essendo tradizionalista, conosciuta e rispettata, dovette accettare suo malgrado la scelta della figlia. Voleva iscriversi all’Accademia di Arte Drammatica con l’intento di diventare un’attrice. Intento che si concretizzò nel 1951, anno in cui ebbe la sua prima parte nel film “14a ora”. L’anno seguente, poi, fu co-protagonista con Gary Cooper nel western “Mezzogiorno di fuoco”.

Oltre alla carriera da lei voluta, la famiglia dovette assistere anche alle scelte sentimentali della giovane. Scelte che si rivelarono spesso bizzarre e sconvolgenti.

Un cambio di vita che non spense la sua voglia di libertà

Lo sliding doors dell’incontro con Ranieri III di Monaco cambiò radicalmente la vita di Grace, come da sua stessa ammissione. Ma la vita di corte non spense il suo animo determinato e all’avanguardia. Infatti, si impegnò nel sociale ed ebbe un ruolo fondamentale per l’immagine e le relazioni del Principato, tanto da meritare da parte del marito l’appellativo di suo “ministro degli Esteri”.

Il matrimonio con Ranieri comportò un esborso di denaro da parte della famiglia di Grace pari a 2 milioni di dollari, cifra che andò a erodere l’eredità della Principessa. Questa somma fu utilizzata per contribuire alle spese per il matrimonio. Vi furono infatti due cerimonie: quella civile vide invitati ben 3.000 cittadini monegaschi. Invece, quella religiosa si limitò a 700 ospiti, tra cui alcune star di Hollywood del calibro di Ava Gardner e Cary Grant.

Grace, nel suo viaggio da New York alla volta di Monaco, porto con sé ben 80 bagagli, dando inizio alla meravigliosa favola del Principato. Favola che, purtroppo, ebbe un esito noir, come alcuni film da lei interpretati.