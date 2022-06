Quando il caldo si fa sentire e l’afa ci opprime diventa difficile fare sport. Mentre in palestra magari potremmo avvantaggiarci con l’aria condizionata, fuori, col caldo che batte è ben diverso. Lo sentiamo molto meno se siamo in piscina, ma è diversa la situazione se facciamo jogging o running. Diventa quindi importante seguire i consigli degli esperti per evitare di perdere la voglia di fare sport. Così, allo stesso modo, durante una recente convention sportiva, consulenti ed esperti di preparazione fisica avrebbero lanciato un preciso allarme.

In base, infatti agli studi attuali e più recenti, il nostro organismo non reagirebbe allo stesso modo in tutte le ore della giornata. In pratica, fare sport alla mattina presto comporterebbe risultati diversi che farlo alla sera tardi. Non ci riferiamo a eventuali contraccolpi sul sonno, la lucidità mentale e la situazione psicologica. In sostanza, molti di noi potrebbero perdere più tossine e bruciare più calorie in alcune parti della giornata. Vediamo, quindi come.

L’importanza di fare sport durante la giornata

Fare sport è comunque importante per tutti i motivi che ben sappiamo e che non stiamo qui a ripetere. Secondo gli esperti però, ci sarebbero le famose 3 regole d’oro da rispettare per cercare di vivere meglio:

mangiare bene e seguire una dieta equilibrata;

fare attività fisica;

riposare abbastanza e serenamente.

Il nostro organismo, qualunque sia la nostra età o il sesso, reagirebbe decisamente meglio anche alle difficoltà quotidiane, seguendo queste regole. Con 2 postille da aggiungere in calce: cercare di limitare lo stress e possibilmente, se siamo sportivi, sceglierci gli alimenti giusti da mangiare.

Tra le famose 3 regole d’oro per vivere bene attenzione alle ore in cui facciamo sport perché l’organismo non reagirebbe sempre allo stesso modo

Detto, quindi delle tre regole di massima, secondo gli ultimi studi statistici sportivi, la maggior parte delle calorie verrebbero spese facendo sport tra le 8 e le 9 della mattina. In questa fascia oraria, infatti, il nostro metabolismo sarebbe al suo top.

Mentre, se non abbiamo possibilità di fare sport in questo orario, un’altra fascia quotidiana in cui il nostro organismo viaggia bene è quella tra le 14 e le 18.

La temperatura corporea

Non c’entra più il metabolismo, ma la temperatura del nostro corpo, che proprio in questo momento della giornata sarebbe al suo picco. Quindi, tono muscolare e ritmo cardiaco favorirebbero, secondo i tecnici, una maggiore resa in termini sportivi. Tra le famose 3 regole d’oro per vivere bene conterebbe quindi anche tantissimo l’orario scelto per fare sport durante la giornata. Stando però attenti a non sfidare il sole senza protezioni e riserve idriche sufficienti.

