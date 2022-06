4 segni zodiacali fortunatissimi riceveranno il caldo abbraccio dei pianeti che porterà amore e soddisfazioni economiche in settimana

Quando l’oroscopo chiama, i suoi lettori si fanno sempre trovare pronti per rispondere all’appello. Anche la settimana appena iniziata promette notizie alquanto interessanti e degne di nota. Ormai, lo sappiamo bene, c’è chi brillerà di fronte alla benevolenza delle stelle e chi dovrà stringere i denti un altro po’. In ogni caso, felicità e fortuna sono dietro l’angolo, per ognuno di noi. Basterà avere pazienza e il cielo ripagherà tutti i nostri sforzi.

Proprio nella settimana dal 13 al 19 giugno, 4 segni zodiacali fortunatissimi riceveranno il caldo abbraccio dei pianeti. Tutto quello che toccheranno sembra trasformarsi in oro e spiccheranno sia in amore, che sul lavoro. Scopriamo subito se anche noi siamo tra quelli che potranno beneficiare di questi sette giorni.

Ariete a razzo

Non c’è nulla da fare, anche questa settimana l’Ariete avrà una fortuna incredibile. Ottime notizie per gli appartenenti al segno di fuoco, che da tempo ormai si attesta come il vero leader della classifica astrologica.

È ancora il momento opportuno per fissare progetti importanti, favoriti dal buon umore e dall’autostima in noi stessi. La positività che ci pervade influirà e condizionerà positivamente anche il prossimo. Ci occuperemo efficacemente delle situazioni altrui e cercheremo di confortare chiunque si trovi in difficoltà.

Il grande rivale dell’Ariete questa settimana sarà niente meno che il Toro. Saranno giorni all’insegna dei sentimenti più intensi quelli alle porte. Venere ci appoggia e trasforma le relazioni in momenti di puro piacere. Anche al lavoro avremo ottime soddisfazioni, ma non scordiamoci di gestire con consapevolezza il denaro.

Sensazioni positive per la Vergine

Va forte anche la Vergine, che non perderà la sensualità acquisita in precedenza. In amore daremo il meglio di noi stessi, con Venere al nostro fianco a sostenerci. I single si preparano a vivere nuove e intense storie con l’anima gemella appena ritrovata. Sul lavoro potrebbero avvenire cambiamenti e qualcuno intraprenderà un nuovo percorso di vita.

Pesci pronti a nuove proposte

Grazie a Venere potremo sistemare alcune faccende amorose in sospeso e risolvere situazioni intricate. Potremmo anche instaurare qualche nuovo legame duraturo che ci porterà sulla strada dei sentimenti più vividi. Nonostante qualche momento di esitazione, riceveremo proposte e offerte interessanti sul posto di lavoro.

Sorridono anche i Gemelli

La settimana in corso sarà particolarmente positiva e proficua. Ci metteremo in gioco sul lavoro per migliorare la nostra situazione. Ce la caveremo benissimo nelle diverse situazioni che dovremo gestire, grazie al nostro intelletto e alla capacità di ragionamento. Stiamo affrontando un momento di crescita che potrebbe portare i frutti tanto sperati.

