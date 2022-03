Tornano le belle giornate quasi primaverili con tante ore di luce che arrivano già fino all’ora di cena. Adesso diventa più bello anche godersi la passeggiata col cane, o, magari prendere e andare a fare una corsetta salutare. Abbiamo sperimentato tutti quanto sia stato importante potersi muovere e sfogare anche mettendosi semplicemente una tuta e le scarpe da ginnastica. Adesso però dovremmo già ragionare nell’ottica della prova costume. Eh, sì, perché non torniamo in forma in una settimana, ci vuole tempo e costanza per perdere peso.

Prima cosa non strafare e ascoltare il fisico

Se non siamo più giovanissimi e decidiamo di non ricorrere a un personal trainer, attenzione a non strafare. Soprattutto se durante l’inverno siamo stati fermi o quasi. La muscolatura è in letargo e il cuore non è abituato subito agli strapazzi. Meglio poco ma fatto bene che tanto e fatto male. Correre 3 minuti e fermarsi 10 non serve a nulla. Se non a illuderci di dimagrire. Se manchiamo di allenamento il rischio è quello di accelerare la frequenza cardiaca, con l’organismo che andrà in carenza di ossigeno. Ecco arrivare anche il famoso acido lattico che poi ci inchioda a casa per un paio di giorni.

Sarebbe questo il modo migliore per perdere peso facendo jogging ma senza forzare eccessivamente il cuore

Qualche minuto di corsa fatta bene e poi una bella camminata a passo spedito. Ecco il modo migliore per riprendere confidenza col nostro allenamento. Sarebbe importante, come ricordano anche i medici, impegnarsi per almeno una trentina di minuti. Attenzione a non fare un doppio errore: non fa bene correre tutti i giorni, ma nemmeno 2 volte a settimana se vogliamo perdere peso.

Su 7 giorni della settimana a disposizione, l’ideale sarebbe impegnarne 4 e riposare 3. Anche per permettere alla muscolatura di riprendersi e tonificarsi. Se non riusciamo ad arrivare a 4, almeno 3, cerchiamo di farli.

Perché lo sforzo sbagliato non brucia quanto desideriamo

Sarebbe questo il modo migliore per perdere peso cercando anche di capire la nostra delusione eventuale. Una regola quasi matematica dell’allenamento che molti non conoscono è che: uno sforzo eccessivo del nostro fisico porterebbe a consumare gli zuccheri e non i grassi.

Semplicemente per il principio che accennavamo sopra. La mancanza di ossigeno per lo sforzo chiama a bruciare le sostanze sbagliate. Sono regolarità e costanza le chiavi per bruciare le calorie e lasciare per strada, è proprio il caso di dirlo, i grassi in eccesso.

Approfondimento

Altro che cyclette e tapis roulant ecco l’attrezzo ginnico che brucerebbe più calorie rinforzando gambe e braccia e ideale per dimagrire