In una giornata tutto sommato di transizione, tra le 10 azioni che sul Ftse Mib hanno chiuso al rialzo ben 8 appartengono al settore finanziario. Dopo l’eccellenza del momento, Leonardo, che continua a macinare rialzi su rialzi, si sono distinte azioni come Banco BPM e Unicredit. Per completezza, ricordiamo che tra le 10 azioni che sul Ftse Mib hanno chiuso al rialzo ci sono anche quelle come Buzzi che continuano a correre e altre come NEXI che lentamente stanno cercando di risollevarsi dalla batosta registrata una settimana fa.

Per Banco BPM la ripartenza potrebbe essere molto vicina: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 7 agosto in area 4,401 €, in rialzo del 2,40% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma recentemente le quotazioni sono andate incontro a un ritracciamento che ha trovato un importantissimo supporto in area 4,301 €. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, le quotazioni potrebbero scendere almeno fino in area 4 €.

Le azioni Unicredit sono ancora alle prese con un importante punto di inversione: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 7 agosto in rialzo dell’1,53% rispetto alla seduta precedente, a quota 22,625 €.

Da inizio anno questo titolo azionario è di gran lunga il migliore tra quelli a maggiore capitalizzazione con un rialzo di oltre il 70% da inizio anno. La sua corsa al rialzo, però, potrebbe essere arrivata al capolinea. Come si vede da grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto la massima estensione rialzista in area 23 € e, quindi, potrebbero invertire al ribasso molto rapidamente. In questo scenario il ritracciamento potrebbe spingersi fino in area 21,328 €.

Questo livello è molto importante in quanto la sua tenuta potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo. In caso contrario, le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso.

Tuttavia, c’è da notare un dato. Le quotazioni potrebbero avere già creato le basi per un ulteriore allungo rialzista. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 23,966 €.

