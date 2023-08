Ponderare al meglio rischio, tempo e rendimento è da sempre la mission prima di ogni investitore alle prese con la gestione del danaro. Si trattasse di grossi o piccoli capitali le principali valutazioni ruotano spesso su questi parametri. Il risparmio postale, per esempio, attira da sempre risparmiatori restii al rischio e che puntano principalmente alla garanzia del capitale. Vediamo pertanto dove investire oggi i soldi alle Poste per avere il massimo rendimento entro 1 anno o a 3, 7 e 20 anni.

L’obiettivo sarà quello di capire quali prodotti consentirebbero oggi di portare a casa il massimo risultato possibile nel tempo che ci si è prefissati di investire.

Come avere il massimo rendimento entro 1 anno

Se la durata dell’operazione deve essere al massimo di 12 mesi, ecco le 3 alternative dell’offerta Supersmart. Si tratta di un tasso di interesse più elevato sulle somme accantonate dedicato ai titolari di libretto Smart (già in essere o che lo attiveranno).

Il tasso di interesse annuo lordo a scadenza può essere dell’1,50%, del 3,00% o del 3,50% in base all’accantonamento attivato e le condizioni per poterlo attivare. Il rendimento più basso attiene a Supersmart 360 giorni, disponibile per tutti i titolari di libretto Smart. Il tasso al 3,00% annuo lordo è invece dedicato a chi ha uno o più accantonamenti relativi a offerte Supersmart Premium 270 giorni e Premium 300 giorni scaduti dal 15 giugno 2023. Infine la nuova offerta Supersmart Premium 270 giorni offre il 3,50% annuo lordo a scadenza ma solo a chi apporta nuova liquidità.

Dove investire oggi i soldi alle Poste per avere il massimo rendimento entro 1 anno o a 3, 7 e 20 anni

Consideriamo adesso un investimento di breve-media durata, ad esempio 3 anni. Su questo orizzonte temporale al momento l’emittente rende disponibile il buono 3 anni Plus, con rendimenti fissi e costanti per l’intera vita del buono. A scadenza il rendimento annuo lordo è del 2,00%, cioè un tasso effettivo annuo netto dell’1,75%.

Scegliendo una durata più che doppia ecco allora il buono Risparmio Sostenibile, utile per investire fino a 7 anni complessivi. Al riguardo ricordiamo che il buono, come gli altri, è sempre rimborsabile (entro i termini di prescrizione) anche prima della scadenza. Qui gli interessi crescono all’aumentare del tempo di possesso del titolo e quello effettivo annuo lordo a scadenza è dell’1,50%, l’1,32% netto.

Tuttavia, forse il vero punto di forza del prodotto potrebbe risiedere nella possibilità di ottenere un eventuale premio a scadenza. Quale? Quello legato all’andamento, solo se positivo, dell’indice azionario Stoxx Europe 600 ESG-X. Se al termine dei 7 anni l’indice è salito, s’incassa il 50% del rialzo calcolato sul valore nominale investito giunto a scadenza. In caso di performance nulla o negativa, il risparmiatore riavrà a scadenza i soldi di partenza più gli interessi netti nel frattempo maturati.

In alternativa al buono Risparmio Sostenibile si potrebbe anche considerare il buono 3×2, di durata complessiva a 6 anni. Qui il rendimento annuo lordo a scadenza è del 2,25%, senza nessun eventuale premio finale.

Investire i soldi per un lungo periodo

Infine arriviamo al lunghissimo periodo, dove spicca il 3,00% di rendimento annuo lordo a scadenza del buono ordinario. La struttura dei rendimenti è del tipo step-up, cioè aumentano con il tempo di possesso del prodotto in questione.

Il buono prevede una durata complessiva fino a 20 anni, fatta salva la possibilità di rimborsarlo anche prima del tempo (sempre entro la prescrizione). Gli interessi, in particolare, sono riconosciuti già dopo il 1° anno dall’acquisto e poi ad ogni bimestre. Ovviamente sono riconosciuti insieme al rimborso del buono (abbiamo già visto quando è possibile rimborsarli).