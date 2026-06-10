Produzione mondiale di oro, la Russia dice di aver superato la Cina ma i conti non tornano

Russia e oro: Mosca rivendica 480 tonnellate, ma le stime del World Gold Council la tengono dietro la Cina.

La produzione mondiale di oro torna al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni arrivate da Mosca. Il ministro russo delle Risorse Naturali, Alexander Kozlov, ha sostenuto che la Russia avrebbe estratto circa 480 tonnellate nel 2024, abbastanza per superare la Cina e prendersi il primo posto globale.

Le stime internazionali, però, raccontano un quadro diverso. Infatti i dati del World Gold Council e di altre fonti di mercato indicano per la Russia una produzione molto più bassa, tra 330 e 360 tonnellate, mentre la Cina resta attorno a 380 tonnellate. Per questo motivo, allo stato attuale, la Russia risulta ancora seconda.

I numeri di Mosca e quelli delle stime internazionali sulla produzione mondiale di oro

Il punto di partenza è la distanza tra le cifre diffuse dal governo russo e quelle raccolte dagli osservatori internazionali. Secondo Mosca, la produzione mondiale di oro vedrebbe ora la Russia in testa grazie a circa 480 tonnellate prodotte nel 2024. Lo stesso ministro ha anche indicato un traguardo di 500 tonnellate per il 2025.

Il problema è che le principali stime esterne non confermano questo salto. Il World Gold Council, che resta una fonte di riferimento per il settore, colloca la Russia intorno a 330 tonnellate. Altre ricostruzioni parlano di 345 oppure 360 tonnellate. In ogni caso, il dato resta sotto la soglia cinese.

Per la Cina, infatti, i numeri più citati restano vicini a 380 tonnellate. In questo caso il confronto è abbastanza chiaro. Se si segue la metodologia internazionale, Pechino conserva il primo posto e la Russia rimane al secondo. Va ricordato che il divario tra le due letture non è minimo.

Tra i 480 tonnellate rivendicati da Mosca e i 330-360 indicati dalle fonti internazionali ballano circa 120-170 tonnellate. Si tratta di una differenza enorme per il mercato dell’oro. Inoltre non si può trattare come una semplice correzione statistica, perché cambia direttamente la classifica mondiale.

Allo stesso tempo, proprio questa distanza impone prudenza. Ripetere il dato russo senza contesto sarebbe fuorviante. In un’analisi seria sulla produzione mondiale di oro bisogna distinguere tra dichiarazioni ufficiali e stime verificabili. Al momento, i numeri controllabili continuano a dire che la Russia non ha superato la Cina.

Perché dal 2022 i dati russi sono meno trasparenti

La spiegazione principale della discrepanza è legata alla trasparenza. Dal 2022, con la guerra in Ucraina e l’inasprimento delle tensioni con l’Occidente, la Russia ha smesso di pubblicare in modo regolare statistiche dettagliate sulla produzione aurifera. In questo caso, verificare i dati in modo indipendente è diventato molto più difficile.

Quando mancano dati ufficiali completi, gli analisti devono lavorare con strumenti indiretti. Infatti usano dati doganali di Paesi terzi, bilanci delle società minerarie quotate, flussi commerciali e stime di mercato. È un metodo utile, ma meno preciso rispetto a una rendicontazione pubblica e continuativa.

Per questo motivo, il numero comunicato dal ministro russo non può essere trattato come un fatto già accertato. Va ricordato che una cifra governativa, da sola, non basta a riscrivere la classifica della produzione mondiale di oro. Serve una base documentale coerente con gli standard adottati dagli organismi internazionali.

Inoltre esiste un altro punto tecnico. Le cifre diffuse da Mosca potrebbero includere categorie non perfettamente allineate a quelle usate dal World Gold Council. Per esempio, potrebbero rientrare nel totale anche quote di riciclo, riprocessamento degli scarti o altre voci non conteggiate allo stesso modo nelle stime globali.

Allo stesso tempo, l’opacità statistica alimenta il sospetto che il dato venga usato anche come messaggio politico. Non significa che il numero russo sia certamente falso. Significa, però, che senza trasparenza è impossibile confermarlo con lo stesso livello di affidabilità richiesto dai mercati e dagli osservatori indipendenti.

Per ora, quindi, il criterio più prudente resta quello delle fonti verificabili. E queste fonti continuano a collocare la Russia dietro la Cina. In un settore strategico come l’oro, la differenza tra stima e narrazione ufficiale pesa molto più di quanto sembri.

Le ipotesi sul divario e il peso geopolitico dell’oro

Gli esperti hanno provato a spiegare come Mosca possa essere arrivata a un dato così alto. Una prima ipotesi riguarda il riciclo dell’oro. Con prezzi elevati, recuperare metallo da gioielli, materiali industriali o vecchi stock diventa più conveniente. Inoltre può aumentare il riprocessamento degli scarti minerari, cioè il recupero di oro da residui già estratti in passato.

Queste due strade possono spingere i volumi verso l’alto. Tuttavia, secondo molti analisti, non bastano da sole a spiegare un balzo da 330-360 fino a 480 tonnellate. Va ricordato che un incremento simile richiederebbe una crescita eccezionale e ben visibile anche nei progetti industriali.

Un’altra ipotesi riguarda l’avvio di nuove miniere o l’espansione di siti esistenti. In questo caso, però, non risultano annunci pubblici di dimensioni tali da giustificare un aumento tanto ampio. Per questo motivo, la spiegazione industriale resta possibile ma non ancora confermata da elementi sufficienti.

Sullo sfondo c’è poi la dimensione geopolitica. L’oro è un asset strategico perché sostiene le riserve, rafforza la fiducia interna e può offrire una leva finanziaria in un contesto di sanzioni. Inoltre alcune ricostruzioni hanno segnalato movimenti delle riserve russe, letti come parte di una strategia più ampia di finanziamento e stabilità.

Allo stesso tempo, presentarsi come primo produttore mondiale ha un valore simbolico. Può servire a mostrare una Russia resiliente, capace di crescere nonostante l’isolamento occidentale. In questo caso la narrazione economica diventa anche uno strumento politico. Tuttavia, finché i dati restano incompleti, la lettura più solida resta quella internazionale: nella produzione mondiale di oro, la Russia resta al secondo posto dietro la Cina.