Tasso di interesse mostruoso fino al 9% annuo per 48 mesi grazie al conto deposito di una banca

Diventa sempre più difficile proteggere i propri risparmi dall’inflazione. Ma un conto deposito offre rendimenti fino al 9% lordo. Ecco qual è e come funziona.

L’inflazione non accenna a scendere. Il tasso di crescita dei prezzi al consumo in Italia si mantiene tra il 6% e il 7%, il più alto dal 1996. Il carrello della spesa è sempre più caro, soprattutto per i prodotti alimentari, che hanno registrato aumenti a due cifre. Lasciare i propri risparmi sul conto corrente significa perdere in potere di acquisto nella misura dell’incremento dell’inflazione. Per evitare questo rischio, molti italiani stanno cercando alternative più redditizie e sicure per investire i loro soldi.

La soluzione semplice e conveniente dei conti deposito

I conti deposito stanno diventando sempre più competitivi grazie ai tassi di interesse crescenti. I tassi di interesse sono infatti saliti nell’ultimo anno, in seguito alle decisioni della Banca Centrale Europea (BCE) per contrastare le pressioni inflazionistiche. La maggior parte dei conti deposito oggi arriva a offrire anche il 5% lordo su una durata di 5 anni.

Ma c’è un conto deposito che offre rendimenti ancora più elevati, che potrebbero arrivare anche al 9% lordo. Si tratta del conto deposito di una nuova banca online, Smart Bank, che ha ideato un conto deposito molto particolare, che potrebbe arrivare a offrire un rendimento anche del 9% annuo lordo. Ecco come funziona.

Tasso di interesse mostruoso fino al 9% con conto deposito di Smart Bank

Il conto deposito di Smart Bank strutturato offre un tasso variabile legato all’andamento dell’indice FTSE MIB. In questo caso, il rendimento dipende al 100% dalla performance media dell’indice azionario italiano nel periodo considerato. Se l’indice sale, il tasso sale; se l’indice scende, il tasso scende, ma con un limite minimo garantito.

Il Deposito Smart Strutturato è quindi un prodotto innovativo che offre un rendimento elevatissimo, ma che non lo garantisce. Il rendimento potenziale è molto alto, fino al 9% lordo annuo per 48 mesi. Ovviamente, questo comporta anche un rischio maggiore rispetto agli altri conti deposito classici.

Come investire nel conto di deposito di Smart Bank

Occorre ribadire un punto. Il conto deposito strutturato di Smart Bank offre un potenziale tasso di interesse mostruoso fino al 9% all’anno a scadenza, ma non garantisce nessun rendimento. Quindi potrebbe essere che l’investitore non percepisca nessun guadagno da questo investimento.

Naturalmente, come tutti i conti deposito, anche questo ha la garanzia del FITD, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il fondo tutela fino a 100.000 euro di deposito. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, l’investitore a scadenza, con un deposito fino a 100.000 euro, è sicuro di recuperare l’investimento. Per sottoscrivere questo prodotto basta andare sul sito di Smart Bank e seguire le indicazioni.