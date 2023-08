Flat tax incrementale: come calcolarla in alcuni semplici passaggi

Come calcolare la flat tax incrementale-proiezionidiborsa.it

Molte le novità sul fronte politico, prima della pausa estiva. Dalla delega fiscale ai provvedimenti omnibus di ieri, sono stati interessati diversi settori. In questo articolo ci soffermiamo su un particolare aspetto della riforma fiscale, la cosiddetta flat tax incrementale. Cos’è e sopratutto come calcolarla in modo semplice?

La legge delega sulla riforma fiscale

Il Parlamento ha approvato una legge delega sulla riforma fiscale. Un provvedimento che traccia le linee guida di una riforma, che deve poi essere definita, tramite decreti delegati, dall’esecutivo. Non possiamo conoscere anticipatamente le caratteristiche del provvedimento definitivo di riforma fiscale. Sopratutto perché molto dipende dalle risorse finanziarie, che si potranno utilizzare per diminuire la pressione fiscale. Ieri, a sorpresa, l’esecutivo, ad esempio, ha deciso un prelievo di 2 miliardi sull’extra gettito bancario, proprio al fine di finanziare taglio delle tasse e cuneo fiscale.

La riforma dovrebbe contenere anche una flat tax generalizzata.

Intanto, però, già è in vigore una flat tax cosiddetta incrementale.

Vediamo quindi come funziona la flat tax e come calcolare quella incrementale.

I principi base

La cosiddetta flat tax o tassa piatta, sostanzialmente, prevede una aliquota fiscale uguale per tutti. Questa ipotesi ha generato molte discussioni, dalla costituzionalità di un siffatto provvedimento all’opportunità di introdurla nell’ordinamento. Da parte nostra non ci soffermiamo su tali problematiche, ma ci limitiamo a vedere come funziona quella già in essere.

In effetti, l’idea di una tassa piatta per tutti è un obiettivo di medio termine, che il Governo pensa di raggiungere gradualmente. Ed infatti, intanto ha già reso operativa per il 2023 la cosiddetta flat tax incrementale.

Di cosa si tratta?

Flat tax incrementale: come funziona

Preliminarmente va detto che questa flat tax si applica, al momento, per il solo anno d’imposta 2023, ai contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Sono quindi esclusi le persone giuridiche e, in generale, gli esercenti attività d’impresa, artistica e professionale in forma collettiva. Il calcolo si basa sui seguenti passaggi:

1) considerare il maggior reddito tra quelli realizzati nel 2020, 2021, 2022;

2) calcolare il 5% di tale maggior reddito;

3) calcolare la differenza tra l’eventuale maggior reddito realizzato nel 2023 e il reddito più elevato tra quelli realizzati nel 2021, 2022, 2023;

4) sottrarre da tale risultato il 5%, di cui al punto 2;

5) Applicare al risultato così ottenuto l’aliquota del 15%.

In altri termini, la flat tax si applica, invece delle ordinarie aliquote IRPEF, solo ad un eventuale incremento di reddito, rispetto al miglior risultato del triennio precedente. Ma solo per incrementi di reddito superiori al 5% dei miglior reddito del triennio precedente. La finalità è infatti quella di motivare le partite IVA a migliore il loro risultato economico. E solo un risultato migliorativo del reddito in misura percentuale oltre il 5% consentirà l’applicazione della flat tax incrementale.

Esempio pratico

Redditi conseguiti, rispettivamente, nel 2020, 2021, 2022: 80.000, 90.000, 100.000.

Maggior reddito del triennio: 100.000, di cui il 5% è 5.000.

Nel 2.023 si ottiene un reddito di 115.000.

Quindi: 115.000-100.000=15.000.

15.000-5.000=10.000.

Quindi:15% di 10.000=1.500.

Se nel 2023 si ottenesse solo un reddito di 105.000, non si applicherebbe la flat tax, perché la differenza tra 105.000 e 100.000 sarebbe appunto 5.000, che è il 5% del maggior reddito conseguito nel precedente triennio.

Flat tax incrementale: come calcolarla in alcuni semplici passaggi. Conclusioni

La flat tax incrementale è un primo, fondamentale passaggio verso una generale riduzione della pressione fiscale. Un prossimo obiettivo dell’esecutivo la flat tax incrementale estesa ai dipendenti e ad altre categorie di persona giuridica. Nell’articolo abbiamo esaminato modalità di calcolo ed un esempio di pratica applicazione di questa forma di flat tax incrementale, destinata ad alcuni soggetti.

Lettura consigliata

Anagrafe condominiale: come risolvere alcuni problemi di pratica applicazione