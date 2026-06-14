Roma, la classifica degli immobili più costosi: attici record e palazzi storici

La classifica degli immobili più costosi di Roma al metro quadro fotografa un segmento molto ristretto del mercato residenziale. Si tratta di case uniche, spesso collocate nel centro storico, nel Tridente, a Piazza di Spagna, ai Parioli e in alcune zone di Trastevere. Qui i valori non dipendono solo dalla superficie, ma soprattutto dalla rarità dell’immobile.

Infatti il mercato romano dell’ultra-lusso si muove su logiche diverse rispetto al resto della città. Pesano gli affacci monumentali, le terrazze panoramiche, i palazzi storici e la scarsità di alternative simili. Inoltre diverse operazioni recenti, tra vendite concluse e immobili ancora sul mercato, mostrano un interesse forte da parte di acquirenti internazionali.

La top 10 degli immobili più cari di Roma al metro quadro

La classifica degli immobili più costosi di Roma al metro quadro mette in fila dieci residenze che rappresentano il vertice del lusso capitolino. Al primo posto c’è l’attico zona Tridente: 16 milioni di euro, 266 mq, pari a 62.000 euro/mq. Subito dopo compare l’attico a Piazza di Spagna, venduto a 5,2 milioni per 110 mq, con un valore di circa 47.000 euro/mq.

Il terzo posto va all’appartamento a Piazza di Spagna: 6,2 milioni, 159 mq e 38.993 euro/mq. Al quarto posto si trova l’attico panoramico su Piazza Venezia, oltre 12 milioni per 350 mq, cioè 34.300 euro/mq. Va ricordato che questi valori comprendono sia compravendite concluse sia immobili ancora in vendita, un punto importante per leggere correttamente i dati.

Dal quinto al decimo posto la graduatoria resta molto elevata. C’è il superattico di Via Sassoferrato ai Parioli: 11,5 milioni, 400 mq, pari a 28.750 euro/mq. Segue l’attico panoramico a Trastevere: 8,5 milioni per 400 mq, quindi 21.250 euro/mq. Poi l’attico in Via dei Monti Parioli, circa 9 milioni per 500 mq, cioè 18.000 euro/mq.

In questo caso completano la top 10 la residenza in Castello Brasini, 5,95 milioni per 350 mq e 17.000 euro/mq, il cielo-terra di lusso in Via dei Greci, 8,2 milioni per 500 mq e 16.400 euro/mq, e un altro attico panoramico nel segmento ultra-prime, 6,5 milioni per 400 mq, pari a 16.250 euro/mq. Allo stesso tempo emerge un dato chiaro: il cuore storico di Roma concentra i record più alti.

I primi posti: Tridente e Piazza di Spagna dettano il prezzo nella classifica degli immobili più costosi di Roma al metro quadro

In testa alla graduatoria c’è l’attico zona Tridente, venduto per oltre 16 milioni di euro. L’immobile misura 266 metri quadri e ha raggiunto 62.000 euro al metro quadro. Per questo motivo viene considerato un riferimento per il mercato romano di fascia altissima. La vendita, chiusa nel 2025, ha coinvolto un acquirente statunitense, segnale della presenza crescente di capitali esteri nella Capitale.

Il secondo posto spetta all’attico a Piazza di Spagna, passato di mano nel 2024 a 5,2 milioni di euro. Con i suoi 110 mq, il valore sfiora i 47.000 euro/mq. Infatti la vera leva del prezzo non è la metratura, ma l’insieme di vista, indirizzo e unicità. Un affaccio su Trinità dei Monti o sul Tridente cambia radicalmente la valutazione.

Subito dietro si colloca l’appartamento a Piazza di Spagna nel Palazzetto Borgognoni, oggi indicato a 6,2 milioni per 159 mq, cioè 38.993 euro/mq. Soffitti alti, terrazza privata e collocazione storica spingono il prezzo. Inoltre il contesto architettonico conta molto: nei palazzi storici il valore percepito sale perché l’offerta è limitata e difficilmente replicabile.

Tra i casi più osservati c’è anche l’attico panoramico su Piazza Venezia, oltre 12 milioni per 350 mq, pari a 34.300 euro/mq. In questo caso il mercato premia la vista diretta su alcuni simboli di Roma. Va ricordato che le operazioni record funzionano anche come indicatore: quando un immobile così raro viene assorbito a questi livelli, l’intero segmento ultra-lusso riceve un segnale di forza.

Perché certi immobili valgono così tanto tra centro storico, Parioli e Trastevere

I fattori che spiegano questi prezzi sono concreti. Il primo è la rarità della posizione. Nel centro storico, nel Tridente e a Piazza di Spagna le residenze davvero esclusive sono poche. Per questo motivo ogni immobile con caratteristiche eccezionali tende a spuntare valori fuori scala. Il metro quadro, da solo, non basta a spiegare il prezzo finale.

Il secondo driver è dato dagli affacci monumentali. Una casa con vista su piazze storiche, scalinate celebri o monumenti iconici ha un valore molto diverso rispetto a un’abitazione anche ampia ma priva di panorama. Inoltre le terrazze panoramiche sono decisive. A Roma rappresentano un bene raro, soprattutto se collegate a piani alti, privacy e contesti storici di pregio.

Allo stesso tempo cambia il modo in cui il lusso si distribuisce nei quartieri. Ai Parioli contano grandi superfici, riservatezza, garage, servizi e attici di rappresentanza. A Trastevere, invece, il premio economico nasce dall’unione tra fascino storico e scorci unici su piazze come Santa Maria in Trastevere. In questo caso il valore dipende dalla scarsità di immobili simili disponibili nello stesso momento.

Infatti le compravendite record mostrano che Roma resta osservata da compratori italiani e soprattutto stranieri. Quando sul mercato arriva un immobile considerato un pezzo unico, la concorrenza cresce rapidamente. Va ricordato che nel segmento alto conta meno la quantità di offerta e conta di più l’irripetibilità dell’asset. È questa la chiave che spiega la classifica degli immobili più costosi di Roma al metro quadro.