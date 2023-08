Una potente congiunzione temporale che scade sui mercati azionari internazionali e che potrebbe portare a un falso segnale

Segnale ribassista sul settimanale in un mese dove le probabilità erano per un ritracciamento/ correzione. In base all’alternanza dei nostri setup, che funziona nel 70% dei casi, il 4 agosto doveva ospitare un massimo. Si è arrivati a questa data con un minimo. Frattanto il 4 agosto, si è collegato ad altri setup mensili e sono il 7 e il 9. Questa è una potente congiunzione temporale che scade sui mercati azionari internazionali. In contesti similari i mercati hanno preso direzionalità dopo aver generato anche falsi segnali. Cosa accadrà questa volta?

Supporti statici e dinamici

Quando si studia un caso grafico come quello attuale e questo vale per sempre, si deve per prima cosa definire la tendenza in corso. Poi il punto in cui questa varia. Fatto questo, che rimane la cosa più importante da fare, si potrebbero studiare le ipotesi che potrebbero verificarsi.

Analizziamo le nostre riflessioni.

La tendenza di breve termine in corso è ribassista. Venerdì i prezzi si sono fermati millimetricamente su linee da cui passano supporti dinamici e statici.

Quando ci sono 2 setup così ravvicinati, e ci riferiamo a quelli che scadono il 7 e il 9, si potrebbe assistere a un’inversione. Quindi vedremo come si uscirà da queste date. Fra 4, 7 e 9 quindi si potrebbero ricreare le ccondizioni per risalire dopo aver formato il minimo mensile.

Bene, questa è lo studio di quello che potrebbe accadere. Cosa sarà importante fare invece? Seguire la tendenza (che al momento è ribassista) e accodarsi ad essa.

Una potente congiunzione temporale che scade sui mercati azionari

Alle ore 16.24 della seduta del 7 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.993

Eurostoxx Future

4.349

Ftse Mib Future

28.625

S&P500

4.505,16.

Primo indizio di inversione rialzista con chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

15.200

Eurostoxx Future

4.100

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Se il ribasso continuerà quali sono i target ribassisti che potrebbero essere raggiunti nelle prossime settimane?

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Non c’è altro da aggiungere, se non per rientrare nel campo delle sciocche elucubrazioni.

