Ci sono alcuni libri che lasciano il segno e che sicuramente ci travolgono con storie e personaggi davvero incredibili. La lista delle opere assolutamente da leggere è davvero lunghissima, ma vale la pena spulciarla per scoprire alcuni veri capolavori. Per esempio, potremmo passare il tempo a leggere alcune trame davvero avvincenti e interessanti prima di andare a dormire, per conciliare il sonno e chiudere la giornata in bellezza. E potremmo anche decidere di scoprire autori contemporanei di cui forse non conoscevamo ogni opera, per scovarne le meravigliose idee.

Le Grand Monde, un vero e proprio capolavoro da leggere tutto d’un fiato a casa, in treno o sotto l’ombrellone

In particolare, c’è un libro che sicuramente potrebbe catturare la nostra attenzione e che ci coinvolgerà come mai prima. Stiamo parlando di Le Grand Monde, uno degli ultimi capolavori del famosissimo scrittore francese Pierre Lemaitre. Questo genio contemporaneo della letteratura, che ha deliziato il pubblico con Lo specchio delle nostre miserie o Il serpente maiuscolo, torna in grande stile con questo suo nuovo e meraviglioso lavoro. Con una scrittura incisiva, misteriosa e fluida, l’autore ci lascia entrare in un mondo completamente nuovo che ci rapirà e che potrebbe davvero lasciare un segno indelebile.

Tra i libri più venduti e apprezzati del momento questo capolavoro unico ci farà venire la pelle d’oca come mai

La storia de Le Grand Monde è ambientata a Beiruth e catapulta il lettore nel lontano 1948. Qui ritroviamo Louis Pelletier che, assieme alla moglie e ai figli, festeggia il ventesimo anniversario dell’acquisizione della sua azienda. Assegnata la gestione all’inaffidabile figlio maggiore, però, le cose iniziano ad andare per il verso sbagliato e quest’ultimo, costantemente umiliato dalla moglie, si troverà in un fallimento. Al tempo stesso, scopriamo la vita degli altri figli che, poco a poco, decidono di lasciare Beiruth per seguire i propri sogni e il proprio istinto, andando verso Parigi.

Gli eventi si susseguono in incessanti colpi di scena e riflessioni che portano il lettore totalmente nel mezzo della storia. Una scrittura davvero efficace e una descrizione dei personaggi piena e ricca è ciò che caratterizza questa opera. E, non per altro, è tra i libri più venduti e apprezzati del momento. Pierre Lemaitre, infatti, riesce ancora una volta a dar vita a una storia mozzafiato che ruberà il nostro cuore, senza alcuna ombra di dubbio.

Lettura consigliata

