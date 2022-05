Primavera che sta cedendo sempre più il passo all’estate nonostante ufficialmente manchi circa un mese all’inizio della stagione più calda vera e propria. Madre natura si è ormai rivelata quasi nella sua interezza tra piante e fiori, ma anche le stelle stanno prendendo la loro strada quasi definitiva. Cambierà è vero qualcosa settimanalmente, ma i grandi protagonisti dell’anno, come Ariete e Toro stanno delineando la strada del successo. Almeno per quanto riguarda giugno ci sarà un altro segno pronto a mettere in campo tante idee e altrettante progettualità. Ci sarà invece chi preferirà il relax e ancora i classici segni fortunati che potrebbero rivestire d’oro le prossime settimane.

Stop ai bassi e sotto con gli alti

Dopo vari alti e bassi che hanno visto la Vergine letteralmente sulle montagne russe in questi primi 5 mesi dell’anno, sembra finalmente arrivato un momento di soli successi. Soprattutto nella seconda parte del mese Giove potrebbe portare la concretizzazione di alcune idee lasciate in sospeso. Dei progetti lavorativi che potrebbero rivelarsi dei veri e propri boom. Discreta anche la situazione in amore, con Venere a favorire sia i nuovi incontri che l’armonia tra le coppie affiatate. Parlando di coppie non dovremmo tralasciare l’armonia con il partner.

Si conferma anche per il Leone un giugno foriero di soddisfazioni economiche, soprattutto dal 13 in poi. Attenzione, però a non strafare. Il cielo si apre verso nuovi orizzonti, a patto però di non sentirsi invincibili. Un difetto caratteristico di molti appartenenti a questo segno, che nel momento del successo non vorrebbero conoscere i limiti. Nell’ultima decade del mese, anche la situazione affettiva sembra assolutamente rosea, favorendo la nascita di nuovi amori.

Grandi piani e progetti a giugno per lo Scorpione mentre l’Acquario si rilassa e questi 2 segni potrebbero trovarsi nel bel mezzo di una tempesta d’oro e buona sorte

Parola d’ordine relax per i nati sotto il segno dell’Acquario. Soprattutto per quelli che hanno deciso di andare in vacanza.

C’è assolutamente bisogno di staccare la spina, soprattutto nell’ottica dei mesi che verranno. Dalla fine dell’estate in poi, l’Acquario potrebbe infatti essere chiamato a un percorso di vita molto impegnativo. Sia in amore che nel lavoro.

Sorprese per il futuro

Chiudiamo invece la rassegna odierna con lo Scorpione, che grazie all’alleanza di parecchi pianeti, potrebbe approfittarne per progettare il futuro. Buona l’energia in questo momento e altrettanta la salute, che permetteranno di dedicarsi con successo al campo professionale. Potrebbero arrivare delle gratificazioni morali per il buon lavoro svolto, ma anche economiche, con annesse promozioni. Grandi piani e progetti a giugno per lo Scorpione che si starebbe preparando a vivere una seconda parte del 2022 da protagonista.

Lettura consigliata

Lo ricorda anche l’oroscopo dei Pellerossa che l’estate sarà l’anno magico di questo fortunatissimo segno rappresentato dalla nobiltà del falco rosso e dal profumo del ciclamino