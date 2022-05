Sarà anche bella l’estate che ci permette di vestire leggeri e andarcene al mare e al lago a prendere il sole. Ancora più bella, visto che non abbiamo bisogno del riscaldamento, risparmiando il gas che ormai sembra essere diventato un lusso. Peccato, però che per molti di noi l’estate sia anche un lungo periodo di debolezza e sofferenza. Coloro che soffrono di asma e allergia, sono chiamati a settimane di vero e proprio calvario. Senza considerare anche quelli che soffrono di cuore e, semplicemente, chi considera l’estate un periodo eccessivamente lungo di calore insopportabile. Spesso, però quella tipica debolezza estiva potrebbe dipendere anche da un’alimentazione non corretta. Soprattutto quando abbiamo scavallato gli “Anta” e il metabolismo non è più quello di una volta.

Tanta acqua e tanta frutta fresca

Non staremo qui ancora a ricordare che nelle calde giornate estive dobbiamo bere tantissimo e assumere le famose 5 porzioni di frutta e verdura quotidiane. Il modo migliore per reintegrare tutto quello che perdiamo sudando. Ma pur avendo spesso poco appetito, perché il caldo invoglia a bere più che a mangiare, non dovremmo assolutamente dimenticarci dei cereali integrali. Pasta, riso e tutta la famiglia dei cereali integrali, che avrebbero il grandissimo merito di riempirci di fibre e i carboidrati. Da un lato stimolerebbero infatti il metabolismo e il transito intestinale. Dall’altro la raccolta di nutrienti energetici che non ci farebbero sentire così stanchi durante la giornata.

Tra i 40 e i 60 anni molti dimenticano che d’estate dovrebbero assumere questi 5 alimenti per avere più energia e stimolare il metabolismo

È pur vero che d’estate molti di noi mangerebbero solo anguria e melone, gelati e ghiaccioli. Ma non dobbiamo dimenticare che il nostro organismo avrebbe assolutamente bisogno anche delle proteine. Se la carne ci attira poco, anche per il semplice calore della sua cottura, viriamo sui legumi, sul pesce, sul latte e sulle uova. Proteine più nobili, che anche in questo caso, faciliterebbero metabolismo e digestione, combattendo il colesterolo alto e facendoci sentire decisamente meno stanchi. Tra i 40 e i 60 anni molti dimenticano che d’estate il primo passo per combattere la debolezza starebbe proprio a tavola. Soprattutto se, giustamente, non vogliamo rinunciare allo sport e, quindi l’alimentazione diventerebbe ancora più importante.

Lettura consigliata

Attenzione a tutti questi alimenti perché sono pieni di pesticidi