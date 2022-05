Con l’inizio della bella stagione molti di noi amano cucinare piatti leggeri e freddi. Ci dimentichiamo di paste al forno, arrosti e cibi fritti per accogliere insalate, frutta e legumi. Per questo in molti sono alla ricerca di ricette senza carne e grassi animali, ma che siano anche semplici e veloci da preparare. Oggi vogliamo parlare di una ricetta che ha spopolato nel web e che ha conquistato gli amanti della cucina naturale. È questa la ricetta virale che ha fatto impazzire i vegetariani e che ci permetterà di preparare un hummus senza difetti, perfetto come aperitivo e secondo piatto.

Pochi ingredienti per un piatto iconico

Esiste un piatto che negli ultimi cinque anni ha guadagnato una fama inedita. Con l’esplosione dei vegetariani e dei vegani molte ricette senza carne sono diventate celebri anche al di fuori della bolla. Il piatto di cui stiamo parlando è l’hummus di ceci, originario della zona del Medio Oriente ma che si è presto diffuso in tutto il Mondo. L’hummus è tradizionalmente preparato con ceci, aglio, tahina e olio EVO, ma esistono numerose varianti. Oggi parliamo di quella che secondo molti è la versione più buona.

Come abbiamo accennato avremo bisogno di:

2 cipolle;

200 grammi di ceci secchi;

due cucchiai di tahina;

2 spicchi di aglio;

4 cucchiai di olio EVO;

il succo di un limone;

sale e spezie.

È questa la ricetta virale che ha fatto impazzire i vegetariani per ottenere un hummus perfetto, senza grumi e senza crosticina

Iniziamo facendo soffriggere le cipolle con dell’olio e del pepe. Poi possiamo aggiungere i ceci, che sono stati 12 ore in ammollo. Aggiungiamo abbondante acqua bollente e facciamo cuocere per un’ora. A questo punto togliamo dal fuoco e in un recipiente prepariamo la salsa. Mischiamo tahina, limone, spezie ed olio in modo da ottenere un composto cremoso.

Adesso in un mixer versiamo i ceci e il composto e iniziamo a frullare a media velocità. Il composto sarà un po’ secco, allora dobbiamo aggiungere un bicchiere di acqua gelata. In questo modo l’hummus sarà cremosissimo. Adesso possiamo travasare in un’insalatiera e coprire con una pellicola trasparente. In questo modo non si formerà la poco estetica crosticina scura. Prima di servire possiamo spolverare della paprika e del pepe.

